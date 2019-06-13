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РИА Новости

Путин выразил надежду на восстановление отношений с Украиной при Зеленском

00:44
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин. Архивное фото
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Владимир Путин выразил надежду на то, что новое руководство Украины сможет действовать в направлении восстановления отношений с Россией. Об этом президент заявил в интервью телекомпании "Мир".
Он рассчитывает, что новое руководство Украины "лишено таких ограничений и чувствует себя свободно", полагаясь на доверие, которое народ оказал вновь избранному президенту Владимиру Зеленскому.
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По словам Путина, он надеется на то, что новая власть сможет действовать энергично в направлении восстановления отношений с Россией и решения внутренних проблем. "Не будет прикрываться русофобскими измышлениями и идеями для того, чтобы уклоняться от решения внутренних украинских проблем, прежде всего, в экономике и социальной сфере", - сказал глава российского государства.
Путин уверен, что Россия неизбежно восстановит отношения с Украиной, независимо от отношений с украинскими элитами.
"Не может такого быть между частями одного и того же народа или между двумя братскими народами, как бы ни складывались наши отношения с элитами. Даже с политическими элитами прошлого, допустим, с теми людьми, которые во главу угла всей своей деятельности, всей своей жизни ставили прежде всего личный успех, личную выгоду и сохранение своих капиталов, нажитых за счет украинского народа, а хранящихся где-то за рубежом. От этого у них и такая любовь к Западу, я думаю", - сказал он.
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Вы же с кровью своей австрийскою Не стремитесь в калашный ряд. Потому что память и сердце Не о братстве с тобой говорят. Киев - мать наша. Вы - из Галиции. Вам Мазепа - герой и пример. Продаваться не в русской традиции, Не бывает здесь полумер. Когда прадед мой бил тварь фашистскую, Твой - поляков с детьми вырезал. Потому что у нас совесть чистая. Ну а вас Бог уже наказал. Вы же ржали над смертью лютою Как душевнобольные, Когда в Одессе и в Мариуполе Наши братья ушли навсегда.
13 июня, 01:07
sizif8
800002
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