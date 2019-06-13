Путин выразил надежду на восстановление отношений с Украиной при Зеленском

По словам Путина, он надеется на то, что новая власть сможет действовать энергично в направлении восстановления отношений с Россией и решения внутренних проблем. "Не будет прикрываться русофобскими измышлениями и идеями для того, чтобы уклоняться от решения внутренних украинских проблем, прежде всего, в экономике и социальной сфере", - сказал глава российского государства.

"Не может такого быть между частями одного и того же народа или между двумя братскими народами, как бы ни складывались наши отношения с элитами. Даже с политическими элитами прошлого, допустим, с теми людьми, которые во главу угла всей своей деятельности, всей своей жизни ставили прежде всего личный успех, личную выгоду и сохранение своих капиталов, нажитых за счет украинского народа, а хранящихся где-то за рубежом. От этого у них и такая любовь к Западу, я думаю", - сказал он.