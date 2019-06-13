Лазарев представил русскоязычную версию песни с Евровидения

Певец Сергей Лазарев во время репетиции финала международного конкурса "Евровидение-2019"

МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Российский певец Сергей Лазарев представил русскоязычную версию песни Scream, с которой он выступал на Евровидении-2019.

Свою композицию певец исполнил во время праздничного концерта, посвященного Дню России, который транслировал телеканал " Россия 1 ".

Ранее в своем Instagram Лазарев рассказал, что премьера песни приурочена именно к празднованию Дня России, а также выразил надежду, что композиция всем понравится.

"Нашей стране я желаю еще большего процветания, справедливости, мира, свободы, доброты и светлого будущего", - написал певец.

Финал Евровидения состоялся 19 мая, в этом году конкурс проходил в Тель-Авиве. За первенство боролись исполнители из 26 стран.