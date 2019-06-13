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РИА Новости
Евровидение-2019

Лазарев представил русскоязычную версию песни с Евровидения

00:34
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПевец Сергей Лазарев во время репетиции финала международного конкурса "Евровидение-2019"
Певец Сергей Лазарев во время репетиции финала международного конкурса Евровидение-2019
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Российский певец Сергей Лазарев представил русскоязычную версию песни Scream, с которой он выступал на Евровидении-2019.
Свою композицию певец исполнил во время праздничного концерта, посвященного Дню России, который транслировал телеканал "Россия 1".
Ранее в своем Instagram Лазарев рассказал, что премьера песни приурочена именно к празднованию Дня России, а также выразил надежду, что композиция всем понравится.
"Нашей стране я желаю еще большего процветания, справедливости, мира, свободы, доброты и светлого будущего", - написал певец.
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С Днем России! Сегодня на Красной Площади состоится ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ПРЕМЬЕРА русской версии песни “Scream” , в честь праздника Нашей страны! Смотрите в эфире на Телеканале Россия -1 ! Я очень надеюсь , что вам понравится!! Нашей стране я желаю еще большего процветания, справедливости, мира, свободы, доброты и светлого будущего!!! #СДнемРоссии #Россия #Скрим #Scream #Крик

Публикация от Sergey Lazarev (@lazarevsergey)

Финал Евровидения состоялся 19 мая, в этом году конкурс проходил в Тель-Авиве. За первенство боролись исполнители из 26 стран.
Победителем стал Дункан Лоуренс из Нидерландов. Второе место занял итальянец Mahmood, а третье — российский исполнитель Сергей Лазарев.
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Евровидение-2019Шоу-бизнесСергей Лазарев
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