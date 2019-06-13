СП предложила запретить конфликт интересов при корпоративных закупках

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Счетная палата РФ предлагает законодательно запретить конфликт интересов при проведении корпоративных закупок, говорится в отчете СП "Мониторинг развития системы государственных и корпоративных закупок в РФ за 2018 год".

Аудиторы выяснили, что закон о корпоративных закупках (223-ФЗ) не содержит норм, которые устанавливали бы необходимость обоснования начальных (максимальных) цен договоров и запрет на конфликт интересов при осуществлении закупочной деятельности.

"Не все заказчики устанавливают в положениях о закупке порядок ценообразования и нормы по предотвращению конфликта интересов при осуществлении закупок, поскольку закон их к этому не обязывает", - говорится в отчете. По мнению Счетной палаты, это генерирует как коррупционные риски, так и риски неэффективного расходования бюджетных средств.

"Необходимо на законодательном уровне закрепить обязательное включение в положения о закупке отдельных норм, регламентирующих вопросы формирования и обоснования начальных (максимальных) цен договоров, а также норм, устанавливающих запрет на конфликт интересов при осуществлении закупочной деятельности", - уверены в Счетной палате.

Аудиторы напоминают, что меры по предотвращению коррупционных проявлений в сфере закупок входят в утвержденный президентом РФ Национальный план противодействия коррупции на 2018–2020 годы. Они включают также введение обязательного общественного обсуждения крупных закупок, запрет на закупки у офшорных компаний, а так же ведение Генпрокуратурой специального реестра нарушителей в закупочной сфере.