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РИА Новости

СП предложила запретить конфликт интересов при корпоративных закупках

00:35
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЗдание Счетной палаты РФ. Архивное фото
Здание Счетной палаты РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Здание Счетной палаты РФ. Архивное фото
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Счетная палата РФ предлагает законодательно запретить конфликт интересов при проведении корпоративных закупок, говорится в отчете СП "Мониторинг развития системы государственных и корпоративных закупок в РФ за 2018 год".
Аудиторы выяснили, что закон о корпоративных закупках (223-ФЗ) не содержит норм, которые устанавливали бы необходимость обоснования начальных (максимальных) цен договоров и запрет на конфликт интересов при осуществлении закупочной деятельности.
"Не все заказчики устанавливают в положениях о закупке порядок ценообразования и нормы по предотвращению конфликта интересов при осуществлении закупок, поскольку закон их к этому не обязывает", - говорится в отчете. По мнению Счетной палаты, это генерирует как коррупционные риски, так и риски неэффективного расходования бюджетных средств.
"Необходимо на законодательном уровне закрепить обязательное включение в положения о закупке отдельных норм, регламентирующих вопросы формирования и обоснования начальных (максимальных) цен договоров, а также норм, устанавливающих запрет на конфликт интересов при осуществлении закупочной деятельности", - уверены в Счетной палате.
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Аудиторы напоминают, что меры по предотвращению коррупционных проявлений в сфере закупок входят в утвержденный президентом РФ Национальный план противодействия коррупции на 2018–2020 годы. Они включают также введение обязательного общественного обсуждения крупных закупок, запрет на закупки у офшорных компаний, а так же ведение Генпрокуратурой специального реестра нарушителей в закупочной сфере.
"Вышеуказанные вопросы носят актуальный характер и требуют скорейшего отражения в законодательстве о контрактной системе и законодательстве о закупках отдельными видами юридических лиц", - говорится в отчете.
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