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РИА Новости

Счетная палата оценила объем непубличных корпоративных закупок в России

00:32
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкЗдание Счетной Палаты РФ в Москве. Архивное фото
Здание Счетной Палаты РФ в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Песня
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Здание Счетной Палаты РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Корпоративные закупки в РФ на 7,5 триллиона рублей, или около 7% ВВП страны, в 2018 году были выведены из публичной сферы, это привело к ограничению конкуренции и снизило эффективность самих закупок, говорится в отчете Счетной палаты РФ.
Юрлица с долей участия государства в 50% и более обязаны проводить свои закупки через конкурсные процедуры, размещая уведомления в единой инфомсистеме в сфере закупок (ЕИС). По данным аудиторов, в 2018 году там было размещено извещений на сумму 16,5 триллиона рублей, а объем заключенных договоров по ним составил 16,7 триллиона рублей.
"По данным отчетности корпоративных заказчиков, содержащей сведения о договорах, по которым информация в ЕИС не размещается, объем заключенных договоров в 2018 году вырос на 5% и составил 24,2 триллиона рублей. То есть, разница между размещенными договорами в ЕИС и заключенными договорами составляет 7,5 триллиона рублей", - говорится в отчете. Годом ранее эта разница была вдвое меньше и составляла 3,4 триллиона рублей.
"Это приводит к ограничению конкуренции, несет в себе риски осуществления неэффективных закупок с ценой договоров выше рыночных, а также снижает эффективность осуществления корпоративных закупок", - уверены в СП.
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Причиной вывода такого количества закупок из публичной сферы стали принятые в конце 2017 года поправки, которые ограничили доступ к части корпоративных закупок: разрешили заказчикам не размещать в ЕИС информацию о закупках финансовых услуг, услуг по использованию государственного и муниципального имущества, и закупки у зависимых лиц.
Сумма непубличных закупок в прошлом году приблизилась к общему объему государственных и муниципальных закупок в РФ - за прошлый год они составили 7,9 триллиона рублей. А общий объем государственных и корпоративных закупок, которые регулируются соответствующим законодательством, составил в 2018 году около 31,9 триллиона рублей. Из них 808 миллиарда рублей пришлись на закупки, сведения о которых составляют гостайну или принято специальное решение правительства о неразмещении сведений о них в ЕИС.
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