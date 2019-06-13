Российский посол подарил президенту Вучичу свою книгу о Сербии

Если мы посмотрим на объем товарооборота и другие результаты, они далеко не малые. Если посмотрим на проблемы, которые мы имели в 2012-2013 годах, на то, сколько у нас долгов было перед РФ, то сейчас наши отношения совсем другие. У нас сейчас максимально чистые отношения, но не только это, у нас отношения взаимного уважения, взаимопонимания, искренние и открытые.