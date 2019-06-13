Российский посол подарил президенту Вучичу свою книгу о Сербии

БЕЛГРАД, 13 июн – РИА Новости. Посол РФ в Сербии Александр Чепурин преподнес в дар президенту Сербии Александру Вучичу свою книгу эссе о стране в День России, передает корреспондент РИА Новости.
В среду в посольстве России в Белграде состоялся торжественный прием в честь Дня России. Присутствовали президент страны, премьер Ана Брнабич и члены кабинета министров, председатель Скупщины (парламента) Майя Гойкович, руководство Сербской православной церкви во главе с патриархом Иринеем, представители командования армии и МВД Сербии, а также иностранные дипломаты.
Прием стал для Чепурина прощальным на этом посту после семилетнего мандата. Президент РФ Владимир Путин 10 июня назначил Александра Боцан-Харченко новым послом в Сербии.
"То, насколько я полюбил Сербию, попытался выразить в малой книге эссе о Сербии и сербах, которая будет выпущена в Белграде и Москве сразу по завершении моего мандата. Позвольте вручить первый экземпляр книги на русском языке президенту Сербии Александру Вучичу, чью поддержку я ощущал все эти годы и который исключительно много сделал для развития российско-сербских отношений, и уверен, еще больше сделает в будущем", - заявил на сербском языке глава российского диппредставительства.
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В ответ президент страны также отметил уровень развития российско-сербских отношений за последние семь лет.
Если мы посмотрим на объем товарооборота и другие результаты, они далеко не малые. Если посмотрим на проблемы, которые мы имели в 2012-2013 годах, на то, сколько у нас долгов было перед РФ, то сейчас наши отношения совсем другие. У нас сейчас максимально чистые отношения, но не только это, у нас отношения взаимного уважения, взаимопонимания, искренние и открытые.
Он также зачитал свое поздравление, направленное руководству России в связи с праздником, и добавил, что "это важный и большой день и для Сербии".