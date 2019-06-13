Счетная палата выявила нарушения в сфере закупок на 293,7 миллиарда рублей

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Счетная палата РФ выявила более 2 тысяч нарушений в сфере государственных и корпоративных закупок в РФ на общую сумму 293,7 миллиарда рублей, говорится в отчете СП.

Счетная палата в 2018 году провела 174 контрольных мероприятия, в рамках которых, в том числе, проверялась закупочная деятельность 5,5 тысячи организаций. "По результатам контрольных мероприятий выявлено 2,261 тысячи нарушений законодательства в сфере закупок на общую сумму 293,7 миллиарда рублей, что превышает аналогичные показатели за 2017 год на 3,8% и в 2,8 раза соответственно", – говорится в документе.

Самыми распространенными оказались нарушения при определении начальной максимальной цены контракта (НМЦК) – на них пришлось 74,6% общей суммы выявленных нарушений.

"Обоснование НМЦК, особенно в условиях низкого уровня конкуренции, является одним из ключевых факторов, влияющих на эффективность осуществления государственных закупок", - отмечают аудиторы. При этом в законе о госзакупках отсутствует единый порядок применения методов обоснования этих цен, а существующий рекомендательный порядок их определения влечет риски завышения НМЦК, отмечает СП.