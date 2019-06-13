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РИА Новости

В Москве отпустили большинство задержанных на несогласованной акции

00:07
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© Maxim ShemetovСотрудники правоохранительных органов во время несогласованной акции в Москве. 12 июня 2019
Сотрудники правоохранительных органов во время несогласованной акции в Москве. 12 июня 2019
© Maxim Shemetov
Сотрудники правоохранительных органов во время несогласованной акции в Москве. 12 июня 2019
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Четыре человека остаются в полиции после несогласованной акции в центре Москвы, на остальных задержанных составлены протоколы, они отпущены, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Москве.
Ранее в столичной полиции сообщили, что в акции приняли участие 1,2 тысячи человек, 200 были задержаны.
"Завершено разбирательство с гражданами, задержанными на несогласованной акции в центре столицы. В настоящее время в отношении всех задержанных за нарушение общественного порядка на указанном мероприятии составлены необходимые документы. В отделах полиции остаются четыре гражданина, которые в соответствии со статьей 27.5 КоАП РФ подвергнуты административному задержанию. Все остальные доставленные отпущены", - сказал собеседник агентства.
Ранее власти Москвы заявили, что обратятся в прокуратуру, и призвали не участвовать в несогласованной акции в поддержку Ивана Голунова 12 июня. Там отметили, что накануне состоялась встреча представителей правительства Москвы с организаторами несанкционированного мероприятия "Свободу Ивану Голунову", организаторы были уведомлены об ответственности за проведение несанкционированного публичного мероприятия.
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Столичные власти согласовали акцию в поддержку Голунова на 16 июня. Журналист "Медузы" Иван Голунов заявил журналистам, что не пойдет на несанкционированную акцию в его поддержку 12 июня. Издание "Медуза" также предложило воздержаться от участия в акции, не согласованной столичной мэрией.
Голунова задержали 6 июня, известно об этом стало на следующий день. ГУВД Москвы сообщало, что при досмотре у него нашли пять свертков с наркотиком мефедроном. Было возбуждено уголовное дело, Голунова проверяли на причастность к деятельности "группы лиц, занимающихся сбытом наркотиков в московском регионе". В квартире Голунова, как сообщало столичное МВД, также нашли наркотики.
По словам самого журналиста, наркотики ему подбросили. Ситуацию взяла под контроль московский омбудсмен Татьяна Потяева, СПЧ попросил прокуратуру и ГУ МВД по Москве проверить законность и обоснованность действий полиции при задержании Голунова. О контроле за делом сообщила и Генпрокуратура. Помощник президента РФ Антон Кобяков заявил, что лично изучит дело Голунова.
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В МВД опровергли заявления о том, что при задержании полицейские избили Голунова. Обследование в больнице, куда был доставлен журналист после жалоб на плохое самочувствие, не выявило переломов ребер и сотрясения мозга, подозрение на которые возникли у врачей "скорой". По решению суда Голунов был отправлен под домашний арест, хотя следствие настаивало на заключении под стражу.
Глава МВД РФ Владимир Колокольцев 11 июня сообщил, что дело против Голунова прекращено в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления. Он намерен ходатайствовать об отстранении от должностей начальника управления по наркотикам ГУ МВД по Москве Юрия Девяткина и начальника УВД по ЗАО Андрея Пучкова. Журналист уже освобожден из-под домашнего ареста, обвинения с него сняты.
Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян
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Дело журналиста Ивана ГолуноваМоскваПроисшествия
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