В Москве отпустили большинство задержанных на несогласованной акции

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Четыре человека остаются в полиции после несогласованной акции в центре Москвы, на остальных задержанных составлены протоколы, они отпущены, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Ранее в столичной полиции сообщили, что в акции приняли участие 1,2 тысячи человек, 200 были задержаны.

"Завершено разбирательство с гражданами, задержанными на несогласованной акции в центре столицы. В настоящее время в отношении всех задержанных за нарушение общественного порядка на указанном мероприятии составлены необходимые документы. В отделах полиции остаются четыре гражданина, которые в соответствии со статьей 27.5 КоАП РФ подвергнуты административному задержанию. Все остальные доставленные отпущены", - сказал собеседник агентства.

Ранее власти Москвы заявили, что обратятся в прокуратуру, и призвали не участвовать в несогласованной акции в поддержку Ивана Голунова 12 июня. Там отметили, что накануне состоялась встреча представителей правительства Москвы с организаторами несанкционированного мероприятия "Свободу Ивану Голунову", организаторы были уведомлены об ответственности за проведение несанкционированного публичного мероприятия.

Столичные власти согласовали акцию в поддержку Голунова на 16 июня. Журналист "Медузы" Иван Голунов заявил журналистам, что не пойдет на несанкционированную акцию в его поддержку 12 июня. Издание "Медуза" также предложило воздержаться от участия в акции, не согласованной столичной мэрией.

Голунова задержали 6 июня, известно об этом стало на следующий день. ГУВД Москвы сообщало, что при досмотре у него нашли пять свертков с наркотиком мефедроном. Было возбуждено уголовное дело, Голунова проверяли на причастность к деятельности "группы лиц, занимающихся сбытом наркотиков в московском регионе". В квартире Голунова, как сообщало столичное МВД, также нашли наркотики.

По словам самого журналиста, наркотики ему подбросили. Ситуацию взяла под контроль московский омбудсмен Татьяна Потяева, СПЧ попросил прокуратуру и ГУ МВД по Москве проверить законность и обоснованность действий полиции при задержании Голунова. О контроле за делом сообщила и Генпрокуратура. Помощник президента РФ Антон Кобяков заявил, что лично изучит дело Голунова.

В МВД опровергли заявления о том, что при задержании полицейские избили Голунова. Обследование в больнице, куда был доставлен журналист после жалоб на плохое самочувствие, не выявило переломов ребер и сотрясения мозга, подозрение на которые возникли у врачей "скорой". По решению суда Голунов был отправлен под домашний арест, хотя следствие настаивало на заключении под стражу.