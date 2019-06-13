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РИА Новости

Американские эксперты требуют приравнять российские телеканалы к педофилам

Вчера, 08:00
25475
© РИА НовостиЛоготип YouTube
Логотип YouTube
© РИА Новости
Логотип YouTube. Архивное фото
Украинский политолог Владимир Корнилов
Владимир Корнилов
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На Западе Россию опять уличили в дезинформации. И опять "постеснялись" приложить какие-нибудь доказательства в подтверждение этих шумных "разоблачений". В общем, все как обычно.
На этот раз постаралось международное агентство Reuters, распространившее расследование с соответствующим заголовком: "Российская дезинформация на YouTube собирает рекламу и не содержит предупреждающих надписей: исследователи". Эта статья разошлась затем по многим мировым СМИ под разными названиями, но с обязательной фразой о "российской дезинформации" — исследователи же врать не будут.
Сам материал ссылается на "ранее не опубликованное исследование базирующейся в Вашингтоне фирмы Omelas, которая отслеживает онлайн-экстремизм для подрядчиков из оборонной отрасли". Откровенно говоря, фирма не самая известная, доселе публично себя не проявившая. На ее куцем сайте продемонстрированы смартфон с сообщением иранского агентства IRNA и ноутбук с изображением "Бессмертного полка" на Красной площади — видимо, этот снимок должен иллюстрировать "онлайн-экстремизм", который якобы отслеживает компания.
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Возглавляет Omelas 27-летняя американка Эванна Ху, о которой лишь известно (с ее же слов), что она — уроженка Китая, "базируется в Вашингтоне, но в основном живет в самолетах и аэропортах". Судя по профайлам фирмы и самой Ху, до сих пор их главной специализацией были страны Ближнего Востока. И тут вдруг компания проявила себя нашумевшем докладом о России, немедленно уличив Москву в "дезинформации".
Сразу убьем интригу: в докладе (во всяком случае, в той части, которая доступна широкой публике, не приводится ни единого факта, подтверждающего вынесенное во все заголовки мировых СМИ сообщение о "российской дезинформации". Эксперты Omelas всего лишь путем нехитрых арифметических операций собрали доступные онлайн-сведения об общем количестве просмотров 52 YouTube-каналов тех СМИ, которые они отнесли к "спонсируемым Кремлем". К таковым американские эксперты почему-то причислили даже официальные каналы Донецкой и Луганской народных республик.
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А по поводу "дезинформации" Omelas отсылает к скандально известному ресурсу EUvsDisinfo, созданному Европейским союзом якобы для "борьбы с российской пропагандой", но уличенному в производстве фейков. Еще одна ссылка — на газету New York Times. Ту самую, которую даже президент США Дональд Трамп называет "фейк-ньюc СМИ". Вот, собственно, и все "обвинения".
Агентство Reuters дополнило свою статью сведениями о том, что некоторые российские телеканалы предрекали "коллапс скандинавской экономики". Трудно сказать, почему это относится к дезинформации. Особенно учитывая то, что крушение скандинавской экономической модели — одна из любимых и долгоиграющих тем западных экономистов и массмедиа. Но если уж мы все несбывшиеся экономические прогнозы отнесем к дезинформации, то тогда фейковыми окажутся все те западные СМИ, которые перепечатали апокалиптический прогноз Джорджа Сороса о банкротстве России в 2017 году. А ведь его опубликовали или сослались на него чуть ли не все основные информагенства.
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В общем, доклад Omelas вовсе не о "дезинформации", как это попытались преподнести публике многие СМИ. Это печальная (для его авторов, разумеется) констатация популярности российских видеоканалов. "Российская Федерация командует обширной доминирующей медиаимперией", — сокрушаются американские аналитики.
У одного только YouTube-канала Министерства обороны России на момент составления этой чудо-аналитики было 153 миллиона просмотров. Тут бы авторам задаться вопросом, почему у этого ведомства почти в полтора раза больше подписчиков, чем у мощнейшего Департамента обороны США и практически в десять раз больше, чем у Минобороны Британии. В общем-то, резонно предположить, что этот YouTube-канал интереснее зрителям и сделан более профессионально.
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Но задача состояла вовсе не в том, чтобы дать советы о повышении профессионализма. Omelas, прикинув, сколько миллионов получает условный "Кремль" от рекламы на YouTube, рекомендует: маркировать видео российских каналов особым предупреждением "Спонсируется государством".
Напомним, эта практика введена в прошлом году в США для ряда российских государственных СМИ — на их YouTube-каналах появляются надписи: "Полностью или частично спонсируется российским правительством". В то же время западные госканалы в лучшем случае получили маркировку publicly funded (финансируемые из бюджета).
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Тут бы великим американским аналитикам и прийти к логичному выводу: раз подобная практика все равно не снизила популярность российского телевидения у западного зрителя, то и особого смысла в ней нет. Но выводы делаются прямо противоположные. Доклад Omelas грозно требует ввести маркировку для всех указанных там каналов. Даже включая упомянутый выше ресурс Минобороны России — а то ведь, не дай Бог, какой-нибудь зритель подумает, что это чья-то частная лавочка.
Американцы не скрывают своих целей: "защитить бренды рекламодателей и прекратить поступление их денег плохим акторам". Как вы понимаете, "плохие" — это те, кто связан с Россией. Авторы доклада даже проводят параллель с видео, содержащим педофилию: мол, нужно точно так же ограничивать деятельность российских телеканалов в интернете.
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Вот, собственно, в чем дело. Речь, как обычно, о деньгах. Американцы в своем привычном стиле пытаются ограничить добросовестную конкуренцию в интернете. Не задаваясь вопросом, почему зрители все чаще ищут альтернативные источники новостей и находят их в основном на российских каналах, "специалисты по борьбе с онлайн-экстремизмом" пытаются приравнять к экстремизму все российское и усилить цензуру.
Вместо того чтобы порекомендовать своим каналам действовать профессиональнее, делать контент более любопытным и разнообразным для привлечения публики, беря на вооружение и успешный опыт российских коллег, эксперты требуют просто устранить конкурентов с рынка.
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Джордж СоросРоссияСШААвторы
Популярные комментарии
Зрители всё чаще ищут правду. И находят её на российских - государственных! - каналах. Поэтому метка "спонсируется государством" только повысит популярность российских каналов у западной публики.
13 июня, 08:23
mm3minaeva
5360004
В ответ, маркируете всё западное медиа, без разбору, "фейкньюсом" и "иногентами" . Не особо ошибётесь.
13 июня, 08:16
CCicicipi
5010005
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