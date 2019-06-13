Сочинцы назвали самую неуловимую звезду "Кинотавра"

Телеведущая Ксения Собчак на Звездной дорожке перед началом церемонии открытия XXX Открытого Российского кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи

СОЧИ, 13 июн — РИА Новости, Ирина Овчинникова. "Я так счастлива потому, что сфотографировалась с Екатериной Шпицей, — говорит 14-летняя Анжелика. — До этого пыталась пять раз — она то торопилась, то по телефону говорила, то у нее что-то болело". На юбилейный "Кинотавр" в Сочи приехали режиссеры, продюсеры и, конечно же, актеры. О том, какую звезду мечтают поймать все поклонники фестиваля, где лучше всего ждать встречи со знаменитостями и зачем снимать даже кадры со спины, — в материале РИА Новости.

Врачи против фото

"Я специально прилетела из Санкт-Петербурга, чтобы посмотреть на звезд, — признается Светлана. — Уже успела сфотографироваться с высоким актером из "Громкой связи" (Ростислав Хаит. — Прим. ред.), Дмитрием Дюжевым и даже Владимиром Познером — он такой любезный! А вот актер — он седой, еще в рекламе банка снимается (Сергей Гармаш. — Прим. ред.) — сказал: "Мне фотографироваться запрещают врачи". Я была удивлена".

На вопрос о том, где удавалось "поймать" знаменитостей, Светлана отвечает: в лобби отеля "Жемчужина", где традиционно живут режиссеры и актеры.

"Зайти в отель можно, некоторые поклонники стоят у входа, и это не запрещено, — поясняет охранник Виктор. — Но если они слишком навязчивы и пристают, я должен вмешаться. Нам, кстати, со звездами общаться нельзя — да и что им сказать? Недавно я сделал исключение, заговорил с Александром Панкратовым-Черным — он мой любимый актер!"

Подарок маме

У входа в отель — красная дорожка, по которой звезды ходят днем на пляж, вечером — к Зимнему театру. Это тоже подходящее место, чтобы ждать встречи с ними, не вызывая вопросов у охраны. Тактики две: прийти днем и увидеть в лучшем случае пару известных лиц за час или подождать — тогда знаменитостей больше, но они торопятся.

Одному терпеливому поклоннику, два часа в самую жару сидевшему у входа, кажется, повезло: он бежит к актрисе Янине Студилиной. Та не только разрешает с ней сфотографироваться, но и записывает видео.

"У мамы завтра день рождения, и я хотел, чтобы кто-то из звезд сказал для нее пару слов, — говорит Константин. — Она обрадуется, когда увидит меня на видео с актрисой из "Универа".

То, что Янина не снималась в этом сериале, Константина не расстроило: "Они все очень похожи, правда? Ничего, маме все равно будет приятно".

Никто не пьет

Еще один не испугавшийся жары и просидевший полдня на дорожке от "Жемчужины" к пляжу — Володя, продавец самодельного домашнего вина.

"Я не разделяю звезд и обычных людей — всем предлагаю попробовать, — подчеркивает он. — Но пока отказываются и те, кто с табличками (бейджи. — Прим. ред.), и те, кто без них. Буду ждать вечера".

Для гостей "Кинотавра" на закрытом пляже целый день звучит музыка со сцены, выступают группы. С прогулочной зоны на набережной почти ничего не разглядеть: мешает натянутый тент. Но близость к звездам все равно привлекает зевак.

Напротив входа — обычные сувенирные ларьки, но продавцов в них не удивить известными персонами, знаменитостям снаружи они предпочитают вентилятор внутри.

"В последние годы "Кинотавр" неинтересный, не то, что раньше, — сетует Надежда, продавец вязаных вещей. — Тогда и звезд было много, и столы у них на пляже ломились, а сейчас, кажется, на всем экономят".

На нехватку селебрити жалуется и коллега Надежды Ксения: "Сегодня я видела только Павла Прилучного, правда, без жены. Вы не знаете, они все еще вместе?"

Хотя бы со спины

"Я очень хочу фото с Хабенским, но он отказывается. Только издалека его на видео снял сегодня, когда он дорогу переходил и не видел меня, — сообщает Валерий, дежурящий у Зимнего театра. — Я уже фотографировался с актерами. С кем? Быстро и не скажешь. Вот, но это не Якубович, я фамилию просто забыл. Он еще играл русского разведчика (выяснить, кто это, не удалось. — Прим. ред.)".

Виктор поясняет, что ему важно не столько быть на фото со знаменитостями, сколько просто делать кадры, даже издалека и со спины: "Я их иногда пересматриваю, но в соцсети не выкладываю: меня в них нет".

А Анжелика каждой такой встречей делится у себя на странице. "Знаете, с Хабенским хотят сфотографироваться все, но он отказывается напрочь, — вздыхает девушка. — На красной дорожке открытия я была у самого заграждения, мне Ирина Горбачева дала автограф, а потом каблук сломала, еще я сняла Паулину Андрееву — она очень красивая! Теперь хочу встретить Светлану Ходченкову — все дело в удаче".

Потом разберемся

Анжелика — опытный поклонник "Кинотавра" и фанат звезд. Она помогает понять, кто есть кто, начинающим — Ирине и Виталию. Но как только появляется кто-то "стоящий", действует закон джунглей — выигрывает самый быстрый: актеры обычно подряд разрешают фото одному или максимум двум, остальным — ждать дальше.

"Смотри, кто это, в красном платье, рыжая?" — спрашивает Виталий.

"Фотографируй, потом разберемся, в следующий раз будем знать", — откликается Ирина.