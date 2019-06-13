Шум за сценой. Как билетная мафия сделала театр недоступной роскошью

Хотите сходить на новый спектакль, показы раз в неделю, но ближайшая доступная дата только через полгода! Как так?! Масштабная, громкая выставка, и здорово бы было попасть на нее в эти выходные. Но! В кассе огромная очередь, а рядом снуют подозрительные пассажиры с подозрительно дорогими билетами. Что происходит?! Наконец, любимый артист приезжает с концертом в город! Через три дня – все билеты сметены, в клубе полный солдаут! Проходок не достать. И вот сюрприз – то тут, то там в интернете появляются варианты покупки билетов, правда цена стала в 10 раз выше. Почему?!
Есть расхожее выражение, что свидание с искусством - бесценно. Скупая билеты на стартах продаж билетная мафия в несколько раз повышает средний ценник по рынку, лишая обычных людей возможности насладиться искусством, попасть в театр, на концерт или выставку.
Обращаться к спекулянтам, все равно что покупать краденное. Но что делать, если другого выхода нет, ведь в отличие от обычных грабителей эти воруют эмоции.
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Эпизод подготовила Людмила Клейменова
Голос эпизода Игорь Кривицкий
Монтаж Андрея Темнова
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