Шум за сценой. Как билетная мафия сделала театр недоступной роскошью

Хотите сходить на новый спектакль, показы раз в неделю, но ближайшая доступная дата только через полгода! Как так?! Масштабная, громкая выставка, и здорово бы было попасть на нее в эти выходные. Но! В кассе огромная очередь, а рядом снуют подозрительные пассажиры с подозрительно дорогими билетами. Что происходит?! Наконец, любимый артист приезжает с концертом в город! Через три дня – все билеты сметены, в клубе полный солдаут! Проходок не достать. И вот сюрприз – то тут, то там в интернете появляются варианты покупки билетов, правда цена стала в 10 раз выше. Почему?!