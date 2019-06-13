Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-13T14:00Z
https://ria.ru/20190613/1555499205.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155553/38/1555533815_0:3:640:363_1036x0_80_0_0_e62e67e5df27dc67f60b0f9f8d1cd7fd.jpg
РИА Новости
Истории.doc
Подкаст о людях, которые впечатляют, о событиях, которые потрясают, о грустном, удивительном, радостном и трагичном нашего времени.

Шум за сценой. Как билетная мафия сделала театр недоступной роскошью

Вчера, 14:00
172
Истории.doc
Шум за сценой. Как билетная мафия сделала театр недоступной роскошью
Вчера, 14:00
"Билетик нужен? 5000 и прямо сейчас без очереди проходите". 800% - примерная накрутка на билет у стандартного билетного дилера. Примерно столько же накручивают продавцы оружия или наркотиков. Только в отличие от них, эти ребята наживаются на вашей любви к искусству.
Хотите сходить на новый спектакль, показы раз в неделю, но ближайшая доступная дата только через полгода! Как так?! Масштабная, громкая выставка, и здорово бы было попасть на нее в эти выходные. Но! В кассе огромная очередь, а рядом снуют подозрительные пассажиры с подозрительно дорогими билетами. Что происходит?! Наконец, любимый артист приезжает с концертом в город! Через три дня – все билеты сметены, в клубе полный солдаут! Проходок не достать. И вот сюрприз – то тут, то там в интернете появляются варианты покупки билетов, правда цена стала в 10 раз выше. Почему?!
Есть расхожее выражение, что свидание с искусством - бесценно. Скупая билеты на стартах продаж билетная мафия в несколько раз повышает средний ценник по рынку, лишая обычных людей возможности насладиться искусством, попасть в театр, на концерт или выставку.
Обращаться к спекулянтам, все равно что покупать краденное. Но что делать, если другого выхода нет, ведь в отличие от обычных грабителей эти воруют эмоции.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
________
Эпизод подготовила Людмила Клейменова
Голос эпизода Игорь Кривицкий
Монтаж Андрея Темнова
Помогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатлениях.
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
Слушайте наши подкасты ВКонтакте https://vk.com/ria_podcasts и подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме @ria_podcasts
000004
Обсудить 0
Истории.docПодкаст
Рекомендуем
Цискаридзе о бездарных учениках, Большом театре и задачах от Путина
Цискаридзе о бездарных учениках, Большом театре и задачах от Путина
РИА
Новости
Выпускницы. Архивное фото
Названа средняя цена выпускных платьев в Москве
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время заявления для прессы в Администрации президента Украины в Киеве
Климкин заявил о необходимости международного присутствия в Крыму
Салат Уолдорф с курицей
Ученые выяснили, почему средиземноморская диета полезна для здоровья
Лента
новостей
Сотрудница дополнительного офиса Сбербанка в зале обслуживания физических и юридических лиц
В Сбербанке объяснили требование о пояснении источника дохода клиентов
«Это лучшее время года!» Почему мы так ждём лета?
"Это лучшее время года!" Почему мы так ждём лета?
Киевский торт украинской кондитерской корпорации Рошен
Украинский суд разрешил перевязывать красной лентой только торты Roshen
Вид на город Кветта, Пакистан
Премьер-министр Пакистана: россияне смогут получать визы в аэропорту
Николай Цискаридзе
Цискаридзе призвал сократить список театров, которые получают господдержку
Площадь Независимости в Киеве
В Сети высмеяли решение США переименовать Киев
и рейдовый буксир Яны Капу ВМС Украины, задержанные пограничной службой РФ за нарушение государственной границы России, в порту Керчи
В Сети высмеяли отказ Украины послать корабли в Керченский пролив
Заседание Парламентской Ассамблеи Совета Европы
Володин озвучил условие подачи Россией заявки на возвращение в ПАСЕ
Пожар на одном из атакованных в Оманском заливе танкеров. 13 июня 2019
США обвинили Иран в нападении на танкеры в Оманском заливе
Актриса Сильвия Майлз
Умерла актриса Сильвия Майлз
Президент Украины Владимир Зеленский на заседании Конституционного суда в Киеве
На Зеленского подали в суд из-за отмены указов Порошенко
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:52"Ромир": средний чек россиян за поход в магазин в мае снизился на 0,7%
03:45В ГИБДД объяснили, почему опасно оставлять ребенка в машине
03:41В США не намерены переименовывать городок, названный в честь Киева
03:35В Чили произошло землетрясение магнитудой 6
03:35В Сбербанке рассказали о планах отказаться от традиционных банкоматов
03:34Ветеран Второй мировой войны встретился с возлюбленной через 75 лет разлуки
03:34Суд в США огласит приговор россиянину Тищенко 19 июня
03:30Исследование выявило рекордное число заявок на займы в МФО
03:27Названа средняя цена выпускных платьев в Москве
03:22Бывший астронавт НАСА рассказал о требованиях к участникам миссий на Марс
03:11Россиянам могут запретить держать дома крокодилов, антилоп и акул
03:02Московских студентов выгнали из общежития за рождение ребенка
03:01В Нью-Йорке отменили освобождение от прививок из-за религиозных взглядов
02:43Сингапур и Британия намерены усилить борьбу с финансовой киберпреступностью
02:40В МИД сообщили об увеличении поставок грузинских товаров в Россию
02:38Иран отверг "необоснованные" обвинения США по инциденту в Оманском заливе
02:32Минобороны провело диктант к 75-летию снятия блокады Ленинграда
02:25Экс-депутат Рады показал, чем обернулась блокада Крыма для украинцев
02:19На "Кинотавре" представили фильм Нигины Сайфуллаевой "Верность"
02:15Британским компаниям посоветовали осторожно использовать технику Huawei
Лента новостейМолния