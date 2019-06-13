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РИА Новости

Последняя рыбалка: кто ответит за резонансное убийство егеря под Астраханью

Вчера, 08:00
19927
© Фото : предоставлено друзьями погибшегоАрслан Батаджиев
Арслан Батаджиев
© Фото : предоставлено друзьями погибшего
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости, Виктор Званцев. Суд в Астраханской области на днях поставил точку в громком процессе об убийстве егеря Арслана Батаджиева, изуродованное тело которого нашли в конце апреля прошлого года. Несмотря на множественные гематомы на голове и раны на туловище, следователи возбудили уголовное дело лишь спустя два месяца после случившегося. РИА Новости восстанавливает ход событий.

"Перевернутая" лодка

Вечером 27 апреля 2018-го егерю из села Буранное Арслану Батаджиеву позвонили знакомые сотрудники туристической базы "Русская усадьба" из соседнего села Воскресеновка и предложили немного подработать.
© Фото : Туристическая компания "Фламинго"База отдыха "Русская Усадьба". Астраханская область, Лиманский район, село Воскресеновка
База отдыха Русская Усадьба. Астраханская область, Лиманский р-н, с. Воскресеновка
© Фото : Туристическая компания "Фламинго"
База отдыха "Русская Усадьба". Астраханская область, Лиманский район, село Воскресеновка
"Пару раз в месяц мы сопровождали гостей, приезжающих на местные турбазы порыбачить, — объясняет РИА Новости брат погибшего Хонгр. — В тот день прибыла большая делегация из Москвы. Арслан взял свою моторную лодку и с двумя столичными бизнесменами отправился по реке к водному каналу".
Спустя пару часов администратор базы отдыха сообщил родственникам Батаджиева по телефону, что лодка егеря перевернулась и он утонул. Место не уточнил. Друзья и знакомые Арслана сразу отправились на поиски.
"О несчастном случае рассказали москвичи, с которыми Арслан отправился на рыбалку, — говорит РИА Новости местный депутат Олег Аинов. — В эту версию никто из нас не поверил, так как Батаджиев был опытным рыбаком, умел обращаться с лодкой с самого детства, знал ту реку вдоль и поперек".
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Подозрения подтвердились, когда тем же вечером обнаружили погибшего — лицо разбито, на теле гематомы и ссадины. Позже судебно-медицинская экспертиза выявит переломы ребер. И хотя налицо были явные признаки насильственной смерти, гости из Москвы утверждали, что егерь утонул.

Народный гнев

По словам родственников Батаджиева, следователь приехал лишь через восемь часов после вызова. "Причем прислали какого-то стажера, — вспоминают односельчане Арслана. — Разумеется, у бизнесменов было достаточно времени, чтобы по максимуму скрыть следы преступления".
Несмотря на близость, Буранное и Воскресеновка относятся к разным субъектам Российской Федерации: к Республике Калмыкия и Астраханской области. Граница проходит по небольшой протоке — ерику Семеновский банк.
© РИА Новости / Игорь Агеенко / Перейти в фотобанкБерег реки
Катера у берега реки Волги
© РИА Новости / Игорь Агеенко
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Берег реки
"Из-за того что инцидент произошел на реке, на место происшествия выезжали как калмыцкие, так и астраханские следователи, — добавляет Аинов. — Потом установили, что все случилось на территории Астраханской области, и материалы передали в наш Икрянинский межрайонный следственный отдел".
Около двух месяцев проводили проверку и отрабатывали версию несчастного случая, связанного с использованием маломерного судна. Пока ждали результатов многочисленных экспертиз, москвичи, которые были в статусе свидетелей, оставались в Астраханской области. Однако в июне они вернулись в столицу. Это вызвало сильное недовольство местного населения. По поселкам поползли слухи о том, что дело хотят замять, а виновники трагедии благодаря обширным связям могут уйти от уголовной ответственности.
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"В Буранном и Лимане (восьмитысячный поселок городского типа в Астраханской области. — Прим. ред.) едва не вспыхнули волнения. Чиновники, как могли, успокоили народ, а полицейские на въезде в оба населенных пункта даже установили временный пост и досматривали все автомобили, записывая имена водителей и пассажиров, — говорит Аинов. — Мы регулярно наведывались в СК, спрашивали, почему не возбуждают уголовное дело, но нас уверяли, что надо провести кучу экспертиз, потеряно много времени. К тому же следователи постоянно менялись".
В итоге в конце июня районные следователи все-таки возбудили уголовное дело по статье "Убийство". Однако еще долгое время оно оставалось безфигурантным. То есть экспертиза установила, что Батаджиева убили, но кто конкретно нанес травмы, было непонятно. Еще через месяц все материалы передали в Первый отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Астраханской области.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Автомобиль Следственного комитета России
Как объяснил РИА Новости старший помощник руководителя ведомства Андрей Хегай, доследственная проверка затянулась из-за того, что пришлось слишком долго ждать результатов судебных экспертиз, да и в целом для выяснения всех обстоятельств случившегося требовалось много времени.

Ушел в отказ

"В ноябре следователи вызвали в Астрахань на допрос начальника отдела перспективных проектов ООО "Судоэкспорт" Дмитрия Юрасова, — рассказывает РИА Новости адвокат потерпевшей стороны Бакыт Калматов. — Москвич всячески отрицал причастность к убийству, однако собранные улики говорили об обратном. Его задержали и предъявили обвинение".
Пока шло следствие, Юрасов находился под стражей. Он попросил рассмотреть его дело судом присяжных заседателей. Те согласились с доводами следствия. На днях Лиманский районный суд приговорил обвиняемого к восьми годам колонии строгого режима. Напомним, эта статья предусматривает наказание от шести до 15 лет.
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"Вечером 27 апреля 2018-го двое туристов с егерем на лодке отправились на рыбалку к водному каналу "Фрегатовский" Лиманского района. В ходе совместного распития спиртного между одним из них и проводником возникла ссора, переросшая в драку, — подытоживают в региональном следственном управлении. — Москвич столкнул оппонента в воду, а смерть потерпевшего наступила от механической асфиксии в результате утопления".
По словам знакомых погибшего, на судебном процессе Юрасов вел себя высокомерно и заносчиво. Вину так и не признал.
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Популярные комментарии
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