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РИА Новости

Осужденная в Кувейте россиянка вышла на свободу под залог

Вчера, 23:52
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ДОХА, 13 июн - РИА Новости, Юлия Троицкая. Осужденная на десять лет в Кувейте российская предпринимательница Мария Лазарева вышла в среду вечером на свободу под залог в один миллион кувейтских динаров (3,29 миллиона долларов США), сообщил РИА Новости по телефону общественный защитник Лазаревой из Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) Владимир Сидоров.
Весной прошлого года кувейтский суд приговорил Лазареву к десяти годам лишения свободы по обвинению в растрате средств Кувейтского портового управления. После этого международная команда адвокатов Лазаревой подала апелляцию на решение суда первой инстанции. В начале мая суд Кувейта постановил снять с нее обвинения, но разрешил освободить россиянку только под огромный залог в 20 миллионов кувейтских динар (более 65 миллионов долларов), и Лазарева продолжала находиться под стражей.
"Мария Лазарева только что вышла на свободу под залог в один миллион кувейтских динаров. Это большая победа ее родителей, русской дипломатии, общественных защитников из Московской торгово-промышленной палаты и фонда Ельцина, международных адвокатов и консультантов", - отметил Сидоров.
При этом он отметил, что судебный процесс еще не закончился, и апелляционный суд продолжает рассматривать апелляцию адвокатов Лазаревой, которые оспаривают вынесенный ей приговор суда первой инстанции. На прошлой неделе апелляционный суд Кувейта вновь отложил до 23 июня окончательное решение по делу российской предпринимательницы.
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Лазарева, которая является вице-президентом и управляющим директором компании КGLI, была задержана в ноябре 2017 года. Одновременно был арестован и ее кувейтский партнер Саид Дашти. Обоим инкриминировалась растрата средств, которые Портовое управление Кувейта вложило в инвестиционный фонд The Port Fund под управлением KGLI, и невыполнение работ по созданию портового хаба. Однако, как утверждает сторона защиты, KGLI оказала данному управлению "ценные консультативные услуги в обмен на оплату, оговоренную в письменном соглашении".
Одновременно с этим против Лазаревой возбудили второе уголовное дело о растрате средств фонда, но в феврале 2019 года якобы украденные у фонда деньги поступили на счета инвесторов со стопроцентной прибылью.
Лазарева вышла на свободу под огромный залог, но в мае 2018 года суд эмирата приговорил ее к десяти годам тюремного заключения по обвинению в растрате средств Кувейтского портового управления.
Глава МИД РФ Сергей Лавров во время визита в Кувейт в марте заявил, что обсудил с его властями ситуацию с Лазаревой и передал кувейтскому коллеге просьбу обеспечить ее законные права. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на переговорах с главой Нацсобрания Кувейта Марзуком Али аль-Ганимом в конце апреля просила внимательно отнестись к судьбе осужденной россиянки и рассмотреть возможность ее освобождения под залог.
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Московская торгово-промышленная палатаКувейтРоссияВ мире
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