В Абхазии восстановили подачу электричества

СУХУМ, 12 июн - РИА Новости. Электроснабжение в Абхазии восстановлено, сообщило РУП "Черноморэнерго".
Ранее предприятие сообщило, что электричество отключено почти на всей территории страны из-за того, что в высоковольтную линию попала молния и сработала дифференциальная защита. Повреждений нет, а электроснабжение по всей территории страны восстанавливается, указывало "Черноморэнерго".
В частности, в столице Абхазии - в Сухуме не было света непродолжительное время.
"Подача электроэнергии по всей территории страны восстановлена", - заявили РИА Новости в РУП "Черноморэнерго".