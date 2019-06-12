Никитин дал старт обратному отсчету до юбилея Нижнего Новгорода

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 июн — РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в День России дал старт обратному отсчету до начала 800-летия Нижнего Новгорода, запустив часы на стеле, которые показывают количество оставшихся до праздника дней, сообщает пресс-служба правительства региона.

Нижний Новгород отмечает 800-летие в 2021 году.

"Я думаю, что в голове у каждого, кто имеет отношение к юбилейной подготовке, давно работают такие часы, но их наглядное воплощение все равно впечатляет. Стела "800 до 800" начала обратный отсчет до старта грандиозного праздника в 2021 году. Впереди немало работы, а времени остается не так много. 800-летие Нижнего Новгорода - это событие общефедерального масштаба", - заявил Никитин.

Он подчеркнул, что к юбилею город ждут большие перемены.

"Мы планируем и дальше развивать Нижневолжскую набережную, Кремль и другие городские территории, все больше "открывая" Нижний для горожан и гостей города. К юбилею города пройдет ремонт более 70 значимых объектов культурного наследия, благоустройство парка "Приокский", строительство образовательного центра в Верхних Печерах и дорожной развязки по улицам Циолковского и Светлоярской", - сказал Никитин.