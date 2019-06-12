Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-12T23:47Z
https://ria.ru/20190612/1555518736.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/148862/28/1488622812_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_68a3a11ce4a13fa09783b8a8db662647.jpg
РИА Новости
Нижегородская область

Никитин дал старт обратному отсчету до юбилея Нижнего Новгорода

Вчера, 23:47
43
© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкЦентр Нижнего Новгорода
Центр Нижнего Новгорода
© РИА Новости / Варвара Гертье
Перейти в фотобанк
Центр Нижнего Новгорода. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 июн — РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в День России дал старт обратному отсчету до начала 800-летия Нижнего Новгорода, запустив часы на стеле, которые показывают количество оставшихся до праздника дней, сообщает пресс-служба правительства региона.
Нижний Новгород отмечает 800-летие в 2021 году.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на Петербургском международном экономическом форуме-2019
5 июня, 21:42
Строительство ледового дворца в Нижнем Новгороде могут начать в 2019 году
"Я думаю, что в голове у каждого, кто имеет отношение к юбилейной подготовке, давно работают такие часы, но их наглядное воплощение все равно впечатляет. Стела "800 до 800" начала обратный отсчет до старта грандиозного праздника в 2021 году. Впереди немало работы, а времени остается не так много. 800-летие Нижнего Новгорода - это событие общефедерального масштаба", - заявил Никитин.
Он подчеркнул, что к юбилею город ждут большие перемены.
"Мы планируем и дальше развивать Нижневолжскую набережную, Кремль и другие городские территории, все больше "открывая" Нижний для горожан и гостей города. К юбилею города пройдет ремонт более 70 значимых объектов культурного наследия, благоустройство парка "Приокский", строительство образовательного центра в Верхних Печерах и дорожной развязки по улицам Циолковского и Светлоярской", - сказал Никитин.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на стенде МИА Россия сегодня на Российском инвестиционном форуме в Сочи.
16 мая, 18:03
В Москве в 2020 году пройдут дни Нижегородской области
Глава региона напомнил, что нижегородцы могут оставлять свои предложения по реформированию Нижнего Новгорода в рамках проекта "Команда 800" на портале "Команда правительства". Губернатор отметил, что сейчас там заявлено больше 220 идей и проектов, а также сформирована команда экспертов, которые уже начали оценивать поступившие предложения.
000000
Обсудить 0
Нижегородская областьГлеб НикитинНижний НовгородНижегородская областьОбщество
Рекомендуем
Владимир Путин на церемонии вручения Государственных премий за 2018 год в День России. 12 июня 2019
Путин поблагодарил лауреатов Госпремий за труд на благо России
РИА
Новости
Госдеп назначил спецпредставителя по Судану
Здание Счетной палаты РФ. Архивное фото
В Счетной палате отметили эффективность электронных способов госзакупок
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков на встрече с российскими учёными, работающими в Европейском центре ядерных исследований (ЦЕРН) в Женеве
Труд должен стать фактором развития личности, заявил Медведев
Лента
новостей
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Рябков назвал заявления США о нарушении Россией ДВЗЯИ ложью
СМИ сообщили подробности захвата заложников во французской тюрьме
Журналист интернет-издания Медуза Иван Голунов, обвиняемый в незаконном обороте наркотиков, на заседании Никулинского суда города Москвы. 9 июня 2019
Следствие установит обстоятельства задержания Голунова
Владимир Путин на месте новых археологических раскопок в Большом Кремлёвском сквере. 12 июня 2019
Путин побывал на месте новых археологических раскопок в Кремле
Продюсер группы На-На Бари Алибасов
Алибасов будет находиться под постоянным наблюдением врачей, сообщил сын
Владимир Путин на церемонии вручения Государственных премий за 2018 год в День России. 12 июня 2019
Путин призвал россиян делать все для развития и процветания родины
Залив Петра Великого. Архивное фото
В заливе Петра Великого нашли новые запасы популярного в Азии моллюска
LIVE: Фейерверк в честь Дня России
Фейерверк в честь дня России. Прямая трансляция
Логотип мессенджера WhatsApp
Эксперт объяснил, как иски WhatsApp к пользователям повлияют на россиян
Торжественные мероприятия в ДНР, приуроченные ко Дню России. 12 июня 2019
День России станет государственным праздником в ДНР, заявил Пушилин
На улицах Нью-Йорка
Это модно: элита задумалась о бедных избирателях
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:55Антироссийские санкции не приносят выгоды, заявил премьер Нижней Саксонии
11:51Эксперт прокомментировал требование банков к клиентам о раскрытии расходов
11:50Танкер Front Altair затонул в Оманском заливе, сообщили СМИ
11:49ЕК призвала Китай подключиться к многосторонним переговорам о реформе ВТО
11:48В ООН призвали Зеленского соблюдать принцип верховенства права
11:46В Госдуме прокомментировали решение разместить беспилотники MQ-9 в Польше
11:45В Белоруссии намерены лишать свободы за публичную реабилитацию нацизма
11:45Посольство в Омане не располагает данными о россиянах на атакованном судне
11:44ФАС не выявила необоснованного роста цен на билеты в плацкарт
11:40В Совфеде оценили решение США "переименовать" Киев
11:38В авиакатастрофе с Ан-32 в Индии никто не выжил
11:37"Воскресший" на Кубани Цапок оказался вором в федеральном розыске
11:35Адвокат Кущевской банды допустил "воскрешение" Цапка
11:34В России создали сверхпрочный пластик для применения в стрелковом оружии
11:33Инцидент с тайваньским танкером произошел в водах Ирана, пишут СМИ
11:32Источник в МИД России оценил перспективы третьего саммита США и КНДР
11:31Китай призвал ЕС не вмешиваться в дела Гонконга
11:27На юге Москвы ограбили банк
11:26Замглавы СБУ рассказал, что у его жены есть российское гражданство
11:22В ДНР опровергли заявления силовиков о захвате территорий в районе Донецка
Лента новостейМолния