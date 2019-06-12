Ливанские военные перехватили в море корабль с сирийскими беженцами

"Морской патруль ливанской армии, на расстоянии 3,5 морских мили, напротив побережья Каламун, задержал корабль, который пытался нелегально покинуть территориальные воды Ливана, после отправки с берега Бханнин. На борту судна находились десять граждан Сирии", - говорится в коммюнике.

Граждане Сирии в последнее время предпринимают попытки добраться до европейского континента или хотя бы до острова Кипр, пользуясь услугами контрабандистов, предлагающих нелегальный морской путь с ливанского побережья. Береговая охрана вооруженных сил Ливана предпринимает все необходимые меры для пресечения подобных действий и передачи нелегальных мигрантов в соответствующие органы.