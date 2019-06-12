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РИА Новости
Война в Сирии

Ливанские военные перехватили в море корабль с сирийскими беженцами

Вчера, 23:39
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСирийские беженцы в долине Бекаа в Ливане
Сирийские беженцы в долине Бекаа в Ливане
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Сирийские беженцы в долине Бекаа в Ливане. Архивное фото
БЕЙРУТ, 12 июн - РИА Новости. Морской патруль вооруженных сил Ливана перехватил корабль с нелегальными беженцами из Сирии в территориальных водах Ливана, сообщает пресс-служба ливанской армии.
"Морской патруль ливанской армии, на расстоянии 3,5 морских мили, напротив побережья Каламун, задержал корабль, который пытался нелегально покинуть территориальные воды Ливана, после отправки с берега Бханнин. На борту судна находились десять граждан Сирии", - говорится в коммюнике.
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Граждане Сирии в последнее время предпринимают попытки добраться до европейского континента или хотя бы до острова Кипр, пользуясь услугами контрабандистов, предлагающих нелегальный морской путь с ливанского побережья. Береговая охрана вооруженных сил Ливана предпринимает все необходимые меры для пресечения подобных действий и передачи нелегальных мигрантов в соответствующие органы.
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