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РИА Новости

Опрос показал, сколько американцев готовы поддержать Трампа в 2020 году

Вчера, 23:35
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© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ
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Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Большинство американцев на выборах 2020 года скорее поддержали бы сенатора-демократа Берни Сандерса или экс-вице-президента США Джо Байдена, чем действующего президента Дональда Трампа, следует из опроса, проведенного изданием Politico совместно с компанией Morning Consult.
По результатам опроса, 44% опрошенных заявили, что скорее поддержали бы Байдена, а не Трампа, если бы выборы были проведены сегодня. При этом за Трампа в этом вопросе высказались 33%.
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Сравнивая Трампа и Сандерса, в пользу Сандерса высказались 42% респондентов, тогда как за действующего президента - 32%. В обоих вопросах около четверти опрошенных не смогли дать точного ответа.
Остальных кандидатов, присутствующих в опросе, включая сенатора Элизабет Уоррен, Камалу Харрис, Кори Букера, экс-депутата Бето О'Рурка и мэра города Саут-Бенд в Индиане Пита Бутиджеджа, по данным опроса, Трамп опережает на несколько процентных пунктов.
Опрос был проведен с 7 по 9 июня среди 1991 респондента. Погрешность составляет 2 процентных пункта.
К настоящему времени о желании баллотироваться в президенты от Демократической партии США заявили более десяти политиков, в том числе сенаторы Берни Сандерс, Кори Букер, Эми Клобушар, Элизабет Уоррен и Камала Харрис.
О намерении переизбраться уже давно сообщил и действующий президент Дональд Трамп, который представляет Республиканскую партию.
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