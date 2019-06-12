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РИА Новости

Израиль ввел морскую блокаду сектора Газа

Вчера, 23:34
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© РИА Новости / Ахмет Абед / Перейти в фотобанкПалестинские протестующие во время столкновений с израильскими военными на границе сектора Газа и Израиля
Палестинские протестующие во время столкновений с израильскими военными на границе сектора Газа и Израиля
© РИА Новости / Ахмет Абед
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Палестинские протестующие во время столкновений с израильскими военными на границе сектора Газа и Израиля. Архивное фото
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Арабоязычный пресс-секретарь армии обороны Израиля Авихай Эдри заявил, что Израиль вводит морскую блокаду сектора Газа, что означает запрет на рыболовство у побережья.
Ранее израильские военные объявили об ослаблении ограничений на лов рыбы палестинцами у блокированного сектора Газа. Акватория Средиземного моря, где разрешен промысел, восстановлена до 15 миль от побережья, какой она была до последней вспышки боевых действий, произошедшей в начале мая и поставившей израильтян и палестинцев на грань новой войны.
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"В свете продолжения разжигания пожаров и запуска зажигательных шаров из сектора Газа в направлении Израиля сегодня вечером (в среду - ред.) принято решение ввести морскую блокаду на сектор Газа до дальнейшего уведомления", - написал Эдри в своем микроблоге в Twitter.
В начале мая между Израилем и палестинским сектором Газа, где правит исламистское движение ХАМАС, вновь обострились противоречия и начались военные действия, которые привели к гибели более 25 палестинцев и четырех израильтян. При посредничестве Египта и Катара сторонам удалось заключить перемирие, после чего эмир Катара объявил о выделении 480 миллионов долларов на оказание гуманитарной помощи палестинцам в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан.
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