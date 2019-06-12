Израиль ввел морскую блокаду сектора Газа

Ранее израильские военные объявили об ослаблении ограничений на лов рыбы палестинцами у блокированного сектора Газа. Акватория Средиземного моря, где разрешен промысел, восстановлена до 15 миль от побережья, какой она была до последней вспышки боевых действий, произошедшей в начале мая и поставившей израильтян и палестинцев на грань новой войны.

В начале мая между Израилем и палестинским сектором Газа, где правит исламистское движение ХАМАС, вновь обострились противоречия и начались военные действия, которые привели к гибели более 25 палестинцев и четырех израильтян. При посредничестве Египта и Катара сторонам удалось заключить перемирие, после чего эмир Катара объявил о выделении 480 миллионов долларов на оказание гуманитарной помощи палестинцам в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан.