Певица Вика Цыганова намерена баллотироваться в Госдуму

ЛУГАНСК, 12 июн - РИА Новости. Российская певица, актриса и композитор Вика Цыганова заявила журналистам, что намерена баллотироваться в депутаты Госдумы от Хабаровского края.
"Сегодня мой родной край испытывает очень тяжелые и непростые времена, и я решила принять этот вызов. Поехать на свою родину (Комсомольск-на-Амуре - ред.) и поддержать свой народ… Поэтому сегодня, когда есть очень много вопросов к власти, я приняла такое непростое решение для себя - бороться за свой народ", - сказала Цыганова журналистам после концерта в Луганске, отвечая на вопрос, правда ли, что она намерена участвовать в выборах в Госдуму.
Певица заявила о том, что у нее уже есть определенная программа, с которой она и выйдет на выборы.
"Я не собираюсь ни с кем воевать, но у меня есть сильная, на мой взгляд, программа, она моим землякам понравится", - сказала Цыганова.