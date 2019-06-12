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РИА Новости

Певица Вика Цыганова намерена баллотироваться в Госдуму

Вчера, 23:20
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© РИА НовостиВиктория Цыганова на концерте в Луганске
Виктория Цыганова на концерте в Луганске
© РИА Новости
Виктория Цыганова на концерте в Луганске. Архивное фото
ЛУГАНСК, 12 июн - РИА Новости. Российская певица, актриса и композитор Вика Цыганова заявила журналистам, что намерена баллотироваться в депутаты Госдумы от Хабаровского края.
"Сегодня мой родной край испытывает очень тяжелые и непростые времена, и я решила принять этот вызов. Поехать на свою родину (Комсомольск-на-Амуре - ред.) и поддержать свой народ… Поэтому сегодня, когда есть очень много вопросов к власти, я приняла такое непростое решение для себя - бороться за свой народ", - сказала Цыганова журналистам после концерта в Луганске, отвечая на вопрос, правда ли, что она намерена участвовать в выборах в Госдуму.
Певица заявила о том, что у нее уже есть определенная программа, с которой она и выйдет на выборы.
"Я не собираюсь ни с кем воевать, но у меня есть сильная, на мой взгляд, программа, она моим землякам понравится", - сказала Цыганова.
Антон Шипулин
22 января, 18:41
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Вика ЦыгановаГосдума РФЛуганскПолитика
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