Певица Вика Цыганова намерена баллотироваться в Госдуму

"Сегодня мой родной край испытывает очень тяжелые и непростые времена, и я решила принять этот вызов. Поехать на свою родину (Комсомольск-на-Амуре - ред.) и поддержать свой народ… Поэтому сегодня, когда есть очень много вопросов к власти, я приняла такое непростое решение для себя - бороться за свой народ", - сказала Цыганова журналистам после концерта в Луганске, отвечая на вопрос, правда ли, что она намерена участвовать в выборах в Госдуму.