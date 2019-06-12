Нетаньяху поздравил Путина и жителей страны с Днем России

ТЕЛЬ-АВИВ, 12 июн - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поздравил россиян с национальным праздником, а президент Реувен Ривлин собирается в четверг выступить на государственном приеме, организуемом посольством РФ.

В графике президента Ривлина на четверг значится выступление на праздничном приеме, которое устраивает посольство РФ в одном из отелей приморского города Герцлии. В прошлом году прием проходил в Иерусалиме, и его почетным гостем впервые стал Нетаньяху.