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РИА Новости

Нетаньяху поздравил Путина и жителей страны с Днем России

Вчера, 22:46
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© РИА Новости / Григорий СысоевПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 12 июн - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поздравил россиян с национальным праздником, а президент Реувен Ривлин собирается в четверг выступить на государственном приеме, организуемом посольством РФ.
День России отмечается 12 июня - в годовщину принятия Съездом народных депутатов РСФСР Декларации о государственном суверенитете.
"Поздравляем президента России Владимира Путина и российский народ с Днем России!" - написала канцелярия Нетаньяху в микроблоге Twitter.
В графике президента Ривлина на четверг значится выступление на праздничном приеме, которое устраивает посольство РФ в одном из отелей приморского города Герцлии. В прошлом году прием проходил в Иерусалиме, и его почетным гостем впервые стал Нетаньяху.
Участники праздничного шествия с флагами России
Вчера, 18:33
Зарубежные лидеры направили поздравления с Днем России жителям страны
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День РоссииВладимир ПутинБиньямин НетаньяхуРоссияИзраильВ мире
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