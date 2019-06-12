В Луганске в честь Дня России выступили известные российские исполнители

"Я хочу вас искренне, от всего сердца поблагодарить за то, что вы есть, за то, что вы храбрые, стойкие, мужественные, за то, что вы преданы России. И эта земля, конечно же, русская. Здесь жили наши прадеды, деды и мы отсюда никуда не уйдем. Я вас очень люблю и буду всегда счастлива приезжать к вам", - сказала Цыганова, поздравляя жителей ЛНР с праздником.