Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-12T22:40Z
https://ria.ru/20190612/1555518178.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155551/67/1555516707_0:257:3072:1985_1036x0_80_0_0_7669d3b76ba0c9e2b7c04e144b9e4f82.jpg
РИА Новости

В Луганске в честь Дня России выступили известные российские исполнители

Вчера, 22:40
2748
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУчастники митинга, посвященного Дню России, в Луганске
Участники митинга, посвященного Дню России, в Луганске
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Участники митинга, посвященного Дню России, в Луганске
ЛУГАНСК, 12 июн - РИА Новости. Известная российская певица Вика Цыганова и поп-рок-группа "Город 312" выступили на концерте ко Дню России в Луганске, сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.
"Я хочу вас искренне, от всего сердца поблагодарить за то, что вы есть, за то, что вы храбрые, стойкие, мужественные, за то, что вы преданы России. И эта земля, конечно же, русская. Здесь жили наши прадеды, деды и мы отсюда никуда не уйдем. Я вас очень люблю и буду всегда счастлива приезжать к вам", - сказала Цыганова, поздравляя жителей ЛНР с праздником.
Празднование Дня России
© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанк

12 июня в Российской Федерации ежегодно отмечается День России.

Девушки на праздновании Дня России в Челябинске
1 из 15

12 июня в Российской Федерации ежегодно отмечается День России.

© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

В этот день в 1990 году первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России.

Празднование Дня России во Владивостоке
2 из 15

В этот день в 1990 году первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанк

В мае 1991 года постановлением Верховного Совета РСФСР дата принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации – 12 июня – была объявлена нерабочим днем.

Участник праздничного митинга, посвященного Дню России, на площади перед мечетью Сердце Чечни в Грозном
3 из 15

В мае 1991 года постановлением Верховного Совета РСФСР дата принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации – 12 июня – была объявлена нерабочим днем.

© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

В июне 1992 года этот день был назван праздничным. Указом президента от 2 июня 1994 года его объявили государственным праздником.

Молодые люди в национальных костюмах выступают на Дне России в парке им. М. Горького в Казани
4 из 15

В июне 1992 года этот день был назван праздничным. Указом президента от 2 июня 1994 года его объявили государственным праздником.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанк

Официальное название "День России" закрепилось за праздником лишь в 2002 году.

Девушки с флагами на праздновании Дня России в Челябинске
5 из 15

Официальное название "День России" закрепилось за праздником лишь в 2002 году.

© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

День России традиционно отмечается массовыми народными гуляньями, спортивными мероприятиями и концертами.

Молодые люди на праздновании Дня России в парке им. М. Горького в Казани
6 из 15

День России традиционно отмечается массовыми народными гуляньями, спортивными мероприятиями и концертами.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

На фото: участники флэшмоба "Я люблю Россию" развертывают огромный триколор на Главной городской площади в Краснодаре.

Участники флэшмоба Я люблю Россию развертывают огромный триколор на Главной городской площади в Краснодаре
7 из 15

На фото: участники флэшмоба "Я люблю Россию" развертывают огромный триколор на Главной городской площади в Краснодаре.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанк

На фото: молодые люди в национальных костюмах на праздновании Дня России в Челябинске.

Молодые люди в национальных костюмах на праздновании Дня России в Челябинске
8 из 15

На фото: молодые люди в национальных костюмах на праздновании Дня России в Челябинске.

© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

На фото: губернатор Приморского края Олег Кожемяко на праздновании Дня России на набережной Спортивной гавани Владивостока.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко на праздновании Дня России на набережной Спортивной гавани Владивостока
9 из 15

На фото: губернатор Приморского края Олег Кожемяко на праздновании Дня России на набережной Спортивной гавани Владивостока.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанк

День России празднуют по всей стране — вне зависимости от религиозных предпочтений и политических взглядов.

Девушка в национальном костюме на праздновании Дня России в Челябинске
10 из 15

День России празднуют по всей стране — вне зависимости от религиозных предпочтений и политических взглядов.

© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанк

На фото: участники ансамбля песни и танца "Заманхо" выступают на праздничном концерте, посвященном Дню России, на площади перед мечетью "Сердце Чечни" в Грозном.

Участники ансамбля песни и танца Заманхо выступают на праздничном концерте, посвященном Дню России, на площади перед мечетью Сердце Чечни в Грозном
11 из 15

На фото: участники ансамбля песни и танца "Заманхо" выступают на праздничном концерте, посвященном Дню России, на площади перед мечетью "Сердце Чечни" в Грозном.

© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Владимир Путин поздравил россиян с праздником, отметив, что граждане страны всегда с самыми теплыми чувствами думают о Родине.

Празднование Дня России в парке им. М. Горького в Казани
12 из 15

Владимир Путин поздравил россиян с праздником, отметив, что граждане страны всегда с самыми теплыми чувствами думают о Родине.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Россияне дорожат тысячелетней историей, великой культурой и грандиозными достижениями, уникальным природным богатством, красотой ее огромных просторов, разнообразием и самобытностью регионов, заявил Путин.

Молодые люди в национальных костюмах выступают на праздновании Дня России в парке им. М. Горького в Казани
13 из 15

Россияне дорожат тысячелетней историей, великой культурой и грандиозными достижениями, уникальным природным богатством, красотой ее огромных просторов, разнообразием и самобытностью регионов, заявил Путин.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Российский президент призвал граждан страны делать все для ее дальнейшего развития и процветания.

Молодые люди в национальных костюмах на Параде дружбы народов в парке им. М. Горького в Казани
14 из 15

Российский президент призвал граждан страны делать все для ее дальнейшего развития и процветания.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Путин напомнил, что история России создаётся каждый день, она в делах и достижениях наших граждан, наших соотечественников, в реализации их ярких идей, в стремлении покорять новые вершины.

Девушка в национальном костюме на праздновании Дня России в парке им. М. Горького в Казани
15 из 15

Путин напомнил, что история России создаётся каждый день, она в делах и достижениях наших граждан, наших соотечественников, в реализации их ярких идей, в стремлении покорять новые вершины.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
1 из 15

12 июня в Российской Федерации ежегодно отмечается День России.

© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в фотобанк
2 из 15

В этот день в 1990 году первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
3 из 15

В мае 1991 года постановлением Верховного Совета РСФСР дата принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации – 12 июня – была объявлена нерабочим днем.

© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
4 из 15

В июне 1992 года этот день был назван праздничным. Указом президента от 2 июня 1994 года его объявили государственным праздником.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
5 из 15

Официальное название "День России" закрепилось за праздником лишь в 2002 году.

© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в фотобанк
6 из 15

День России традиционно отмечается массовыми народными гуляньями, спортивными мероприятиями и концертами.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
7 из 15

На фото: участники флэшмоба "Я люблю Россию" развертывают огромный триколор на Главной городской площади в Краснодаре.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
8 из 15

На фото: молодые люди в национальных костюмах на праздновании Дня России в Челябинске.

© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в фотобанк
9 из 15

На фото: губернатор Приморского края Олег Кожемяко на праздновании Дня России на набережной Спортивной гавани Владивостока.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
10 из 15

День России празднуют по всей стране — вне зависимости от религиозных предпочтений и политических взглядов.

© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в фотобанк
11 из 15

На фото: участники ансамбля песни и танца "Заманхо" выступают на праздничном концерте, посвященном Дню России, на площади перед мечетью "Сердце Чечни" в Грозном.

© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
12 из 15

Владимир Путин поздравил россиян с праздником, отметив, что граждане страны всегда с самыми теплыми чувствами думают о Родине.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
13 из 15

Россияне дорожат тысячелетней историей, великой культурой и грандиозными достижениями, уникальным природным богатством, красотой ее огромных просторов, разнообразием и самобытностью регионов, заявил Путин.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
14 из 15

Российский президент призвал граждан страны делать все для ее дальнейшего развития и процветания.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
15 из 15

Путин напомнил, что история России создаётся каждый день, она в делах и достижениях наших граждан, наших соотечественников, в реализации их ярких идей, в стремлении покорять новые вершины.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Наряду со своими известными песнями Цыганова исполнила в Луганске песню "Федор гребет", посвященную путешественнику Федору Конюхову и в целом событиям в мире.
"Мы будем грести, отстаивать свой русский язык, свою культуру и нести в своем сердце справедливость, потому что она у нас есть", - сказала Цыганова журналистам.
В Министерстве культуры, спорта и молодежи ЛНР уточнили, что праздничный концерт собрал на Театральной площади в Луганске более 8 тысяч зрителей.
Главный специалист отдела искусств и художественного образования министерства Александр Безгодков заявил журналистам, что на концерт приехали и жители подконтрольных Киеву территорий Донбасса, так как там у них нет возможности посетить концерты российских звезд.
"Мы знаем, что люди (с подконтрольных Киеву территорий - ред.) приезжают, чтобы окунуться в эту атмосферу праздника, потому что в Украине такого нет", - сказал Безгодков.
Участники митинга, посвященного Дню России, в Луганске. 12 июня 2019
Вчера, 20:36
В Луганске развернули самую большую копию российского паспорта
4531121
Обсудить 0
Ситуация в ДНР и ЛНРДень РоссииЛуганскРоссия
Рекомендуем
Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер на саммите глав государств и правительств Евросоюза в Брюсселе
Юнкер назвал имя кандидата, которого хочет видеть своим преемником
РИА
Новости
Менеджеры дополнительного офиса по обслуживанию физических лиц ПАО Сбербанк во время работы с клиентами
Банки нашли новый повод для блокировки счетов россиян, пишут СМИ
Пуск модернизированной противоракеты российской системы ПРО на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. 20 июля 2018
Немецкие СМИ рассказали о российском "оружии конца света"
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Путин заявил, что Россия восстановит отношения с Украиной
Лента
новостей
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Путин прокомментировал ситуацию в Молдавии
Укладка труб газопровода Северный поток — 2 в Балтийском море
Трамп предупредил о возможных санкциях против "Северного потока — 2"
Кадр из мини-сериала Чернобыль
После сериала "Чернобыль" обнаружен новый вид беспощадных мутантов
Председатель парламента Чеченской Республики Магомед Даудов
Чеченские власти восстановили вновь снесенный знак на границе с Дагестаном
Бари Алибасов
Врачи оценили состояние Алибасова
Продюсер группы На-На Бари Алибасов
Врачи рассказали о состоянии Бари Алибасова
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Столтенберг прокомментировал планы США создать военную базу в Польше
Участники митинга, посвященного Дню России, в Луганске. 12 июня 2019
В Луганске развернули самую большую копию российского паспорта
Президент США Дональд Трамп
США поддержали строительство газопровода Baltic Pipeline
Президент США Дональд Трамп
Опрос показал, сколько американцев готовы поддержать Трампа в 2020 году
Стала известна причина блэкаута в Абхазии
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:55Антироссийские санкции не приносят выгоды, заявил премьер Нижней Саксонии
11:51Эксперт прокомментировал требование банков к клиентам о раскрытии расходов
11:50Танкер Front Altair затонул в Оманском заливе, сообщили СМИ
11:49ЕК призвала Китай подключиться к многосторонним переговорам о реформе ВТО
11:48В ООН призвали Зеленского соблюдать принцип верховенства права
11:46В Госдуме прокомментировали решение разместить беспилотники MQ-9 в Польше
11:45В Белоруссии намерены лишать свободы за публичную реабилитацию нацизма
11:45Посольство в Омане не располагает данными о россиянах на атакованном судне
11:44ФАС не выявила необоснованного роста цен на билеты в плацкарт
11:40В Совфеде оценили решение США "переименовать" Киев
11:38В авиакатастрофе с Ан-32 в Индии никто не выжил
11:37"Воскресший" на Кубани Цапок оказался вором в федеральном розыске
11:35Адвокат Кущевской банды допустил "воскрешение" Цапка
11:34В России создали сверхпрочный пластик для применения в стрелковом оружии
11:33Инцидент с тайваньским танкером произошел в водах Ирана, пишут СМИ
11:32Источник в МИД России оценил перспективы третьего саммита США и КНДР
11:31Китай призвал ЕС не вмешиваться в дела Гонконга
11:27На юге Москвы ограбили банк
11:26Замглавы СБУ рассказал, что у его жены есть российское гражданство
11:22В ДНР опровергли заявления силовиков о захвате территорий в районе Донецка
Лента новостейМолния