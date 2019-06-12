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РИА Новости

Более пяти миллионов человек вышли на праздничные гуляния в День России

Вчера, 22:38
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкДевушки на праздничном концерте на Красной площади по случаю Дня России. 12 июня 2019
Девушки на праздничном концерте на Красной площади по случаю Дня России. 12 июня 2019
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Девушки на праздничном концерте на Красной площади по случаю Дня России. 12 июня 2019
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Более пяти миллионов человек приняли участие в праздничных мероприятиях в честь Дня России по всей стране, сообщила РИА Новости официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"По всей стране состоялись праздничные гуляния, концерты и фестивали, посвященные Дню России. Более пяти миллионов человек приняли участие в свыше 4200 мероприятиях", — сообщила она.

Для обеспечения охраны правопорядка было задействовано около 40 тысяч сотрудников полиции, также были привлечены военнослужащие Росгвардии, представители народных дружин и частных охранных организаций.
"Общественный порядок во время празднования обеспечен в полном объеме", — отметила Волк.
Празднование Дня России
© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанк

12 июня в Российской Федерации ежегодно отмечается День России.

Девушки на праздновании Дня России в Челябинске
1 из 15

12 июня в Российской Федерации ежегодно отмечается День России.

© РИА Новости / Александр Кондратюк
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

В этот день в 1990 году первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России.

Празднование Дня России во Владивостоке
2 из 15

В этот день в 1990 году первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанк

В мае 1991 года постановлением Верховного Совета РСФСР дата принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации – 12 июня – была объявлена нерабочим днем.

Участник праздничного митинга, посвященного Дню России, на площади перед мечетью Сердце Чечни в Грозном
3 из 15

В мае 1991 года постановлением Верховного Совета РСФСР дата принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации – 12 июня – была объявлена нерабочим днем.

© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

В июне 1992 года этот день был назван праздничным. Указом президента от 2 июня 1994 года его объявили государственным праздником.

Молодые люди в национальных костюмах выступают на Дне России в парке им. М. Горького в Казани
4 из 15

В июне 1992 года этот день был назван праздничным. Указом президента от 2 июня 1994 года его объявили государственным праздником.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанк

Официальное название "День России" закрепилось за праздником лишь в 2002 году.

Девушки с флагами на праздновании Дня России в Челябинске
5 из 15

Официальное название "День России" закрепилось за праздником лишь в 2002 году.

© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

День России традиционно отмечается массовыми народными гуляньями, спортивными мероприятиями и концертами.

Молодые люди на праздновании Дня России в парке им. М. Горького в Казани
6 из 15

День России традиционно отмечается массовыми народными гуляньями, спортивными мероприятиями и концертами.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

На фото: участники флэшмоба "Я люблю Россию" развертывают огромный триколор на Главной городской площади в Краснодаре.

Участники флэшмоба Я люблю Россию развертывают огромный триколор на Главной городской площади в Краснодаре
7 из 15

На фото: участники флэшмоба "Я люблю Россию" развертывают огромный триколор на Главной городской площади в Краснодаре.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанк

На фото: молодые люди в национальных костюмах на праздновании Дня России в Челябинске.

Молодые люди в национальных костюмах на праздновании Дня России в Челябинске
8 из 15

На фото: молодые люди в национальных костюмах на праздновании Дня России в Челябинске.

© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

На фото: губернатор Приморского края Олег Кожемяко на праздновании Дня России на набережной Спортивной гавани Владивостока.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко на праздновании Дня России на набережной Спортивной гавани Владивостока
9 из 15

На фото: губернатор Приморского края Олег Кожемяко на праздновании Дня России на набережной Спортивной гавани Владивостока.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанк

День России празднуют по всей стране — вне зависимости от религиозных предпочтений и политических взглядов.

Девушка в национальном костюме на праздновании Дня России в Челябинске
10 из 15

День России празднуют по всей стране — вне зависимости от религиозных предпочтений и политических взглядов.

© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанк

На фото: участники ансамбля песни и танца "Заманхо" выступают на праздничном концерте, посвященном Дню России, на площади перед мечетью "Сердце Чечни" в Грозном.

Участники ансамбля песни и танца Заманхо выступают на праздничном концерте, посвященном Дню России, на площади перед мечетью Сердце Чечни в Грозном
11 из 15

На фото: участники ансамбля песни и танца "Заманхо" выступают на праздничном концерте, посвященном Дню России, на площади перед мечетью "Сердце Чечни" в Грозном.

© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Владимир Путин поздравил россиян с праздником, отметив, что граждане страны всегда с самыми теплыми чувствами думают о Родине.

Празднование Дня России в парке им. М. Горького в Казани
12 из 15

Владимир Путин поздравил россиян с праздником, отметив, что граждане страны всегда с самыми теплыми чувствами думают о Родине.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Россияне дорожат тысячелетней историей, великой культурой и грандиозными достижениями, уникальным природным богатством, красотой ее огромных просторов, разнообразием и самобытностью регионов, заявил Путин.

Молодые люди в национальных костюмах выступают на праздновании Дня России в парке им. М. Горького в Казани
13 из 15

Россияне дорожат тысячелетней историей, великой культурой и грандиозными достижениями, уникальным природным богатством, красотой ее огромных просторов, разнообразием и самобытностью регионов, заявил Путин.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Российский президент призвал граждан страны делать все для ее дальнейшего развития и процветания.

Молодые люди в национальных костюмах на Параде дружбы народов в парке им. М. Горького в Казани
14 из 15

Российский президент призвал граждан страны делать все для ее дальнейшего развития и процветания.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Путин напомнил, что история России создаётся каждый день, она в делах и достижениях наших граждан, наших соотечественников, в реализации их ярких идей, в стремлении покорять новые вершины.

Девушка в национальном костюме на праздновании Дня России в парке им. М. Горького в Казани
15 из 15

Путин напомнил, что история России создаётся каждый день, она в делах и достижениях наших граждан, наших соотечественников, в реализации их ярких идей, в стремлении покорять новые вершины.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
1 из 15

12 июня в Российской Федерации ежегодно отмечается День России.

© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в фотобанк
2 из 15

В этот день в 1990 году первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
3 из 15

В мае 1991 года постановлением Верховного Совета РСФСР дата принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации – 12 июня – была объявлена нерабочим днем.

© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
4 из 15

В июне 1992 года этот день был назван праздничным. Указом президента от 2 июня 1994 года его объявили государственным праздником.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
5 из 15

Официальное название "День России" закрепилось за праздником лишь в 2002 году.

© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в фотобанк
6 из 15

День России традиционно отмечается массовыми народными гуляньями, спортивными мероприятиями и концертами.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
7 из 15

На фото: участники флэшмоба "Я люблю Россию" развертывают огромный триколор на Главной городской площади в Краснодаре.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
8 из 15

На фото: молодые люди в национальных костюмах на праздновании Дня России в Челябинске.

© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в фотобанк
9 из 15

На фото: губернатор Приморского края Олег Кожемяко на праздновании Дня России на набережной Спортивной гавани Владивостока.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
10 из 15

День России празднуют по всей стране — вне зависимости от религиозных предпочтений и политических взглядов.

© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в фотобанк
11 из 15

На фото: участники ансамбля песни и танца "Заманхо" выступают на праздничном концерте, посвященном Дню России, на площади перед мечетью "Сердце Чечни" в Грозном.

© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
12 из 15

Владимир Путин поздравил россиян с праздником, отметив, что граждане страны всегда с самыми теплыми чувствами думают о Родине.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
13 из 15

Россияне дорожат тысячелетней историей, великой культурой и грандиозными достижениями, уникальным природным богатством, красотой ее огромных просторов, разнообразием и самобытностью регионов, заявил Путин.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
14 из 15

Российский президент призвал граждан страны делать все для ее дальнейшего развития и процветания.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
15 из 15

Путин напомнил, что история России создаётся каждый день, она в делах и достижениях наших граждан, наших соотечественников, в реализации их ярких идей, в стремлении покорять новые вершины.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
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МВД РоссииДень РоссииРоссияОбщество
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