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РИА Новости
Ситуация в Судане

МИД Судана вызвал британского посла из-за высказываний в Twitter

Вчера, 22:28
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Министерство иностранных дел Судана вызвало посла Великобритании в Хартуме Ирфана Сиддика в связи с его высказываниями в Twitter о последних событиях в стране, передает суданское агентство SUNA.
"Если не было достаточно веских аргументов для прекращения насилия в Судане, то убийство 19 детей в течение последних девяти дней должно заставить всех ответственных за продолжающееся насилие долго и усердно подумать о своих действиях", - написал Сиддик в Twitter.
Сообщается, что замглавы МИД Судана по политическим вопросам Умар Дахаб Фадаль в ходе встречи с послом Великобритании обратил внимание на его последние высказывания в Twitter, "противоречащие установленным дипломатическим нормам и принципам суверенитета равноправных государств".
Отмечается также, что Фадаль призвал Сиддика во время встречи к совместной работе и отметил необходимость учитывать общие стратегические интересы двух стран, включая борьбу с торговлей людьми, нелегальной миграцией и международным экстремизмом и терроризмом.
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Ситуация в СуданеВеликобританияСуданМИД СуданаВ мире
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