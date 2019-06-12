Юнкер назвал имя кандидата, которого хочет видеть своим преемником

Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер на саммите глав государств и правительств Евросоюза в Брюсселе. Архивное фото

Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер на саммите глав государств и правительств Евросоюза в Брюсселе

БРЮССЕЛЬ, 12 июн – РИА Новости. Глава ЕК Жан-Клод Юнкер, мандат которого завершится в конце октября, официально поддержал в среду кандидатуру баварца Манфреда Вебера от "Европейской народной партии" как своего преемника.

В среду в Испании прошла встреча руководства партии и фракции ЕНП, на которой анализировались итоги выборов в ЕП в мае. Ведущая в ЕС партия потеряла по результатам выборов почти 40 мандатов, но все-таки сохранила самую крупную фракцию. Однако вместе со своими традиционными коалиционными союзниками, левоцентристами, они лишились большинства, и теперь не могут утвердить на пост главы ЕК своих кандидатов, не заручившись поддержкой других политических сил в Европарламенте.

При этом все три ведущие фракции – правоцентристов, левоцентристов и либералов, которые представляют в ЕП проевропейские силы и потенциально могут составить костяк будущей коалиции большинства, хотят видеть на посту главы ЕК разных людей. Кроме того, по меньшей мере 11 стран в Евросовете скептически настроены в отношении Вебера, что также снижает его шансы на выдвижение.

Журналисты спросили в среду у Юнкера, есть ли у "Европейской народной партии" запасной вариант на случай, если кандидатуру Вебера все-таки не внесут или не утвердят, и какого другого кандидата она поддержит при таком варианте.

"Фракция "Европейской народной партии" не поддерживает никакого другого кандидата, кроме Манфреда Вебера. Плана "Б" нет", - ответил Юнкер.

Трансляцию его заявления вела в интернете пресс-служба ЕНП.

По словам Юнкера, "он хочет, чтобы Вебер стал следующим главой ЕК" и "твердо убежден, что он будет хорошим председателем комиссии".