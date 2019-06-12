Трамп надеется на улучшение отношений России и Польши

ВАШИНГТОН, 12 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на то, что у Польши и России будут "отличные отношения".

"Я надеюсь, что у Польши будут отличные отношения с Россией. Думаю, это возможно… Надеюсь, и у нас (США – ред.) будут отличные отношения с Россией", - заявил Трамп на пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой.

Таким образом Трамп дополнил выступление Дуды, который около четырех минут рассказывал о том, что "Россия всегда хотела захватить часть территории Польши" и о том, как страна была "оккупирована" в советское время.