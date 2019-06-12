Дуда раскрыл детали соглашения с США о присутствии военных в Польше

ВАШИНГТОН, 12 июн – РИА Новости. Американские войска будут присутствовать в Польше постоянно, заявил президент Польши Анджей Дуда после встречи с президентом США Дональдом Трампом во вторник в Вашингтоне.

"Тот документ, который мы подписали, имеет переломный характер", - сказал Дуда, уточнив, что до настоящего момента, американцы изучали условия своего военного присутствия в Польше.