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РИА Новости

Дуда раскрыл детали соглашения с США о присутствии военных в Польше

Вчера, 22:09
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© РИА Новости / Денис Асланов / Перейти в фотобанкВоеннослужащие США
Военнослужащие США
© РИА Новости / Денис Асланов
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Военнослужащие США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 12 июн – РИА Новости. Американские войска будут присутствовать в Польше постоянно, заявил президент Польши Анджей Дуда после встречи с президентом США Дональдом Трампом во вторник в Вашингтоне.
"Тот документ, который мы подписали, имеет переломный характер", - сказал Дуда, уточнив, что до настоящего момента, американцы изучали условия своего военного присутствия в Польше.
"А сегодня мы говорим о постоянном присутствии. Присутствии ротационном, но так выгоднее", - добавил он.
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