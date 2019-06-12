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РИА Новости
Война в Сирии

В Идлибской зоне деэскалации начал действовать режим прекращения огня

Вчера, 22:05
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкГуманитарный коридор Абу-Духур в провинции Идлиб
Гуманитарный коридор Абу-Духур в провинции Идлиб
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Гуманитарный коридор Абу-Духур в провинции Идлиб. Архивное фото
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Российский центр по примирению враждующих сторон сообщил о достижении соглашения о полном прекращении огня во всей Идлибской зоне.
По словам руководителя Центра генерал-майора Виктора Купчишина, соглашение достигнуто по инициативе России при посредничестве Турции.
Как отметили российские военные, после вступления договоренности в силу с полуночи 12 июня значительно снизилось количество обстрелов со стороны боевиков. Так, Центр по примирению зафиксировал всего лишь два обстрела в провинции Хама. Согласно достигнутому соглашению, правительственные силы не открывали ответный огонь.
Идлиб остается последней сирийской провинцией, которую контролируют террористы и незаконные вооруженные бандформирования. По данным российского Генштаба, боевики "ан-Нусры"* контролируют большую часть Идлибской зоны деэскалации. Как отметил глава МИД Сергей Лавров, гнездо террористов в Идлибе необходимо выкорчевывать.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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