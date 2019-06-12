В Идлибской зоне деэскалации начал действовать режим прекращения огня

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Российский центр по примирению враждующих сторон сообщил о достижении соглашения о полном прекращении огня во всей Идлибской зоне.

Как отметили российские военные, после вступления договоренности в силу с полуночи 12 июня значительно снизилось количество обстрелов со стороны боевиков. Так, Центр по примирению зафиксировал всего лишь два обстрела в провинции Хама. Согласно достигнутому соглашению, правительственные силы не открывали ответный огонь.