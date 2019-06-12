Дуда хотел бы, чтобы Россия была другом Польши

ВАШИНГТОН, 12 июн - РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда заявил, что хотел бы, чтобы Россия была другом его страны.

"Я бы очень хотел, чтобы Россия была другом Польши. Потому что Россия является нашим огромным соседом, государством намного большим, чем Польша", - заявил Дуда после встречи с президентом США Дональдом Трампом в среду в Вашингтоне.