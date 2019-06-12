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РИА Новости

Дуда хотел бы, чтобы Россия была другом Польши

Вчера, 21:55
4188
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Польши Анджей Дуда
Президент Польши Анджей Дуда
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Президент Польши Анджей Дуда. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 12 июн - РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда заявил, что хотел бы, чтобы Россия была другом его страны.
"Я бы очень хотел, чтобы Россия была другом Польши. Потому что Россия является нашим огромным соседом, государством намного большим, чем Польша", - заявил Дуда после встречи с президентом США Дональдом Трампом в среду в Вашингтоне.
При этом он считает, что поляки, в отличие от россиян, "более смелые и способны сражаться до конца независимо ни от чего".
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Анджей ДудаПольшаРоссияВ мире
Популярные комментарии
Хотелось бы задать несколько вопросов Дуде про "более смелых" поляков. За сколько дней Гитлер захватил Польшу? Кто выдал фашистам большую часть заключенных, сбежавших из Собибора? Кто превращает собственную страну в ядерную мишень ради интересов другого государства? Вся смелость Дуды сводится к постоянному вранью и подстрекательству.
12 июня, 23:31
МСМаксим Солдусов
2900000
Дуда что-то перепутал с субординацией. Польша возможно может стать другом России, а не наоборот.
12 июня, 22:18
Александр Беляев
1800000
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