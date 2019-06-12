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РИА Новости
Новое оружие России

Немецкие СМИ рассказали о российском "оружии конца света"

Вчера, 21:55
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© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкПуск модернизированной противоракеты российской системы ПРО на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. 20 июля 2018
Пуск модернизированной противоракеты российской системы ПРО на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. 20 июля 2018
© Министерство обороны РФ
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Немецкий журнал Stern назвал российскую противоракету ПРС-1М оружием конца света.
Издание отмечает, что Россия располагает преимуществом в области гиперзвукового оружия, что Москве дает право говорить о лидерстве в гонке вооружений.
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"Эта противоракета создана на случай возможной ядерной войны и предназначена для перехвата ракет США и защиты Москвы и других городов", — говорится в статье.
Stern также называет ракету самой быстрой в мире.
"ПРС-1М — настоящее оружие конца света, которое можно использовать только в войне, которая разрушает мир", — резюмирует издание.
ПРС-1М входит в состав системы противоракетной обороны А-135 "Амур". Первые испытания противоракеты прошли в феврале прошлого года. Она способна развивать скорость до 14,5 тысячи километров в час. Ранее СМИ сообщали, что ПРС-1М может перехватывать боевые блоки межконтинентальных баллистических ракет на дальности свыше 100 километров и на высотах от пяти до пятидесяти километров.
Белый дом в Вашингтоне
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Новое оружие РоссииБезопасность
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