Немецкие СМИ рассказали о российском "оружии конца света"

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Немецкий журнал Stern назвал российскую противоракету ПРС-1М оружием конца света.
Издание отмечает, что Россия располагает преимуществом в области гиперзвукового оружия, что Москве дает право говорить о лидерстве в гонке вооружений.
"Эта противоракета создана на случай возможной ядерной войны и предназначена для перехвата ракет США и защиты Москвы и других городов", — говорится в статье.
Stern также называет ракету самой быстрой в мире.
"ПРС-1М — настоящее оружие конца света, которое можно использовать только в войне, которая разрушает мир", — резюмирует издание.
ПРС-1М входит в состав системы противоракетной обороны А-135 "Амур". Первые испытания противоракеты прошли в феврале прошлого года. Она способна развивать скорость до 14,5 тысячи километров в час. Ранее СМИ сообщали, что ПРС-1М может перехватывать боевые блоки межконтинентальных баллистических ракет на дальности свыше 100 километров и на высотах от пяти до пятидесяти километров.