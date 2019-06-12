Немецкие СМИ рассказали о российском "оружии конца света"

Пуск модернизированной противоракеты российской системы ПРО на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. 20 июля 2018

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Немецкий журнал Немецкий журнал Stern назвал российскую противоракету ПРС-1М оружием конца света.

Издание отмечает, что Россия располагает преимуществом в области гиперзвукового оружия, что Москве дает право говорить о лидерстве в гонке вооружений.

"Эта противоракета создана на случай возможной ядерной войны и предназначена для перехвата ракет США и защиты Москвы и других городов", — говорится в статье.

Stern также называет ракету самой быстрой в мире.

"ПРС-1М — настоящее оружие конца света, которое можно использовать только в войне, которая разрушает мир", — резюмирует издание.