Трамп предупредил о возможных санкциях против "Северного потока — 2"

ВАШИНГТОН, 12 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в очередной раз призвал европейские страны отказаться от российского газа и закупать американский СПГ.

Так он прокомментировал возможность введения санкций против "Северного потока — 2". По словам президента, американские власти рассматривают возможность применения ограничительных мер в отношении участников проекта. При этом Трамп подчеркнул, что "у людей есть право делать то, что они хотят".

По мнению главы государства, США "защищают" Германию от России, предпринимая попытки заблокировать строительство "Северного потока — 2". Как отметил Трамп, Москва "получает миллиарды и миллиарды" от Берлина.

"Но у нас есть кое-что получше — большие запасы СПГ. Я думаю, что это реальный выход", — сказал президент США в ходе пресс-конференции с польским лидером Анджеем Дудой.

Он подчеркнул, что многие европейские страны хотели бы закупать американский сжиженный природный газ. При этом Германия, по словам Трампа, ставит себя в зависимое положение из-за приобретения голубого топлива из России.

Президент США также выразил надежду, что "не произойдет ничего негативного".

"Посмотрим, чем все закончится. Надеемся, что у нас (США — Прим. ред.) будут отличные отношения с Россией, Китаем, Германией и другими странами мира", — резюмировал Трамп.

Проект газопровода

"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток трубопровода по дну Балтийского моря от России до Германии. Трубопровод пройдет через территориальное воды или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании, которая еще не дала разрешение на строительство.

В Европе строительство газопровода поддерживают Норвегия, Австрия и Германия, заинтересованные в надежных поставках голубого топлива.

Против выступают Литва, Латвия, Польша, называющие проект "политически мотивированным", и Украина, не желающая терять доходы от транзита российского голубого топлива.

Также реализации проекта противодействуют США, которые хотят наладить поставки в Европу сжиженного природного газа.

Российские власти многократно подчеркивали, что "Северный поток — 2" носит исключительно экономический характер и реализуется в интересах стран — экспортеров и импортеров природного газа.