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РИА Новости

Трамп предупредил о возможных санкциях против "Северного потока — 2"

Вчера, 21:45
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© AP Photo / dpa / Bernd WuestneckУкладка труб газопровода "Северный поток — 2" в Балтийском море
Укладка труб газопровода Северный поток — 2 в Балтийском море
© AP Photo / dpa / Bernd Wuestneck
Укладка труб газопровода "Северный поток — 2" в Балтийском море. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 12 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в очередной раз призвал европейские страны отказаться от российского газа и закупать американский СПГ.
Так он прокомментировал возможность введения санкций против "Северного потока — 2". По словам президента, американские власти рассматривают возможность применения ограничительных мер в отношении участников проекта. При этом Трамп подчеркнул, что "у людей есть право делать то, что они хотят".
Рабочие на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
10 июня, 08:00
Схватка реальности и идеологии на Западе. Все равно виновата Россия
По мнению главы государства, США "защищают" Германию от России, предпринимая попытки заблокировать строительство "Северного потока — 2". Как отметил Трамп, Москва "получает миллиарды и миллиарды" от Берлина.
"Но у нас есть кое-что получше — большие запасы СПГ. Я думаю, что это реальный выход", — сказал президент США в ходе пресс-конференции с польским лидером Анджеем Дудой.
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5 июня, 08:00
Новый план экономической войны США против России
Он подчеркнул, что многие европейские страны хотели бы закупать американский сжиженный природный газ. При этом Германия, по словам Трампа, ставит себя в зависимое положение из-за приобретения голубого топлива из России.
Президент США также выразил надежду, что "не произойдет ничего негативного".
"Посмотрим, чем все закончится. Надеемся, что у нас (США — Прим. ред.) будут отличные отношения с Россией, Китаем, Германией и другими странами мира", — резюмировал Трамп.
Фрагменты труб для строительства газопровода Северный поток — 2
8 июня, 07:00
Глава немецкого концерна призвал защитить "Северный поток — 2" от США

Проект газопровода

"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток трубопровода по дну Балтийского моря от России до Германии. Трубопровод пройдет через территориальное воды или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании, которая еще не дала разрешение на строительство.
В Европе строительство газопровода поддерживают Норвегия, Австрия и Германия, заинтересованные в надежных поставках голубого топлива.
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
9 июня, 08:00
Не один открытый вопрос. Запустится ли "Северный поток — 2" в этом году
Против выступают Литва, Латвия, Польша, называющие проект "политически мотивированным", и Украина, не желающая терять доходы от транзита российского голубого топлива.
Также реализации проекта противодействуют США, которые хотят наладить поставки в Европу сжиженного природного газа.
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
6 июня, 19:00
В Мировом энергетическом совете поддержали "Северный поток — 2"
Российские власти многократно подчеркивали, что "Северный поток — 2" носит исключительно экономический характер и реализуется в интересах стран — экспортеров и импортеров природного газа.
По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, "Северный поток — 2" станет важнейшим вкладом в укрепление энергетической безопасности Европы, а также составит серьезную конкуренцию американским производителям и поставщикам такого вида топлива.
Северный поток - 2
23 мая 2017, 17:21
"Северный поток – 2"Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Подробнее о реализации этого проекта– в инфографике Ria.ru
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Обсудить 32
Северный поток-2Анджей ДудаДональд ТрампПольшаСШАЭкономика
Популярные комментарии
А я всё жду комментарии от проповедников невидимой руки свободного рынка.
12 июня, 22:00
Ильдус
49130001
а вы деньги от продажи газа собрались получать? вам это кто то пообещал?
12 июня, 23:08
ГПГуляй Поле
9411023
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