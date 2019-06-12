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РИА Новости
Ситуация в Судане

Госдеп назначил спецпредставителя по Судану

Вчера, 21:40
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ВАШИНГТОН, 12 июн – РИА Новости. Дональд Бут назначен представителем США по Судану, сообщила официальный представитель госдепартамента Морган Ортагус.
"Рада сообщить, что Дональд Бут назначен спецпредставителем по Судану", - сообщила Ортагус журналистам в среду на брифинге.
Она рассказала, что в настоящее время Бут, который уже занимал пост спецпредставителя по Судану и Южному Судану с 2013 по 2017 год, находится как раз в Судане, где принимает участие в обсуждении ситуации в этой стране.
По словам Ортагус, его назначение "подчеркивает, что США привержены усилиям по продвижению мирного политического решения кризиса в Судане.
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Ситуация в СуданеГосударственный департамент СШАСуданСШАВ мире
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