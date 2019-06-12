Истребитель F-35 пролетел над Белым домом

ВАШИНГТОН, 12 июн – РИА Новости. Новейший многоцелевой истребитель пятого поколения F-35 пролетел в среду над Белым домом в центре Вашингтона.
Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что Польша закупит до 35 самолетов F-35.
Полет прошел на глазах президентов США и Польши Дональда Трампа и Анджея Дуды, которые провели переговоры в резиденции американского лидера.
Самолет пролетел над Белым домом, выполнил разворот над монументом Вашингтона и еще раз пролетел над резиденцией. Дуда в этот момент помахал ему рукой, передает пресс-служба президента США.
Ранее высокопоставленный чиновник Белого дома сообщил журналистам, что Соединенные Штаты вели работу над запросом Польши о покупке F-35 и дело за формальностями, чтобы направить итоговое предложение польской стороне.
Польский источник, знакомый с ситуацией, ранее заявил РИА Новости, что власти Польши надеются форсировать получение американских истребителей F-35, если США отменят поставку этих самолетов Турции. В марте глава минобороны Польши подписал план технической модернизации вооруженных сил страны до 2026 года. В рамках этой программы Польша планирует купить 32 многоцелевых самолета пятого поколения до 2026 года. Речь идет об американских истребителях F-35. Данные самолеты планируется купить для замены самолетов Су-22 и МиГ-29 советского производства.
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