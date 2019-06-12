Истребитель F-35 пролетел над Белым домом

ВАШИНГТОН, 12 июн – РИА Новости. Новейший многоцелевой истребитель пятого поколения F-35 пролетел в среду над Белым домом в центре Вашингтона.

Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что Польша закупит до 35 самолетов F-35.

Полет прошел на глазах президентов США и Польши Дональда Трампа и Анджея Дуды, которые провели переговоры в резиденции американского лидера.

Самолет пролетел над Белым домом, выполнил разворот над монументом Вашингтона и еще раз пролетел над резиденцией. Дуда в этот момент помахал ему рукой, передает пресс-служба президента США.

Ранее высокопоставленный чиновник Белого дома сообщил журналистам, что Соединенные Штаты вели работу над запросом Польши о покупке F-35 и дело за формальностями, чтобы направить итоговое предложение польской стороне.