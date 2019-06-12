Более 30 тысяч человек посетили концерт на Красной площади в День России

12 июня в Российской Федерации ежегодно отмечается День России.
12 июня в Российской Федерации ежегодно отмечается День России.
В этот день в 1990 году первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России.
В этот день в 1990 году первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России.
В мае 1991 года постановлением Верховного Совета РСФСР дата принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации – 12 июня – была объявлена нерабочим днем.
В мае 1991 года постановлением Верховного Совета РСФСР дата принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации – 12 июня – была объявлена нерабочим днем.
В июне 1992 года этот день был назван праздничным. Указом президента от 2 июня 1994 года его объявили государственным праздником.
В июне 1992 года этот день был назван праздничным. Указом президента от 2 июня 1994 года его объявили государственным праздником.
Официальное название "День России" закрепилось за праздником лишь в 2002 году.
Официальное название "День России" закрепилось за праздником лишь в 2002 году.
День России традиционно отмечается массовыми народными гуляньями, спортивными мероприятиями и концертами.
День России традиционно отмечается массовыми народными гуляньями, спортивными мероприятиями и концертами.
На фото: участники флэшмоба "Я люблю Россию" развертывают огромный триколор на Главной городской площади в Краснодаре.
На фото: участники флэшмоба "Я люблю Россию" развертывают огромный триколор на Главной городской площади в Краснодаре.
На фото: молодые люди в национальных костюмах на праздновании Дня России в Челябинске.
На фото: молодые люди в национальных костюмах на праздновании Дня России в Челябинске.
На фото: губернатор Приморского края Олег Кожемяко на праздновании Дня России на набережной Спортивной гавани Владивостока.
На фото: губернатор Приморского края Олег Кожемяко на праздновании Дня России на набережной Спортивной гавани Владивостока.
День России празднуют по всей стране — вне зависимости от религиозных предпочтений и политических взглядов.
День России празднуют по всей стране — вне зависимости от религиозных предпочтений и политических взглядов.
На фото: участники ансамбля песни и танца "Заманхо" выступают на праздничном концерте, посвященном Дню России, на площади перед мечетью "Сердце Чечни" в Грозном.
На фото: участники ансамбля песни и танца "Заманхо" выступают на праздничном концерте, посвященном Дню России, на площади перед мечетью "Сердце Чечни" в Грозном.
Владимир Путин поздравил россиян с праздником, отметив, что граждане страны всегда с самыми теплыми чувствами думают о Родине.
Владимир Путин поздравил россиян с праздником, отметив, что граждане страны всегда с самыми теплыми чувствами думают о Родине.
Россияне дорожат тысячелетней историей, великой культурой и грандиозными достижениями, уникальным природным богатством, красотой ее огромных просторов, разнообразием и самобытностью регионов, заявил Путин.
Россияне дорожат тысячелетней историей, великой культурой и грандиозными достижениями, уникальным природным богатством, красотой ее огромных просторов, разнообразием и самобытностью регионов, заявил Путин.
Российский президент призвал граждан страны делать все для ее дальнейшего развития и процветания.
Российский президент призвал граждан страны делать все для ее дальнейшего развития и процветания.
Путин напомнил, что история России создаётся каждый день, она в делах и достижениях наших граждан, наших соотечественников, в реализации их ярких идей, в стремлении покорять новые вершины.
Путин напомнил, что история России создаётся каждый день, она в делах и достижениях наших граждан, наших соотечественников, в реализации их ярких идей, в стремлении покорять новые вершины.
12 июня в Российской Федерации ежегодно отмечается День России.
В этот день в 1990 году первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России.
В мае 1991 года постановлением Верховного Совета РСФСР дата принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации – 12 июня – была объявлена нерабочим днем.
В июне 1992 года этот день был назван праздничным. Указом президента от 2 июня 1994 года его объявили государственным праздником.
Официальное название "День России" закрепилось за праздником лишь в 2002 году.
День России традиционно отмечается массовыми народными гуляньями, спортивными мероприятиями и концертами.
На фото: участники флэшмоба "Я люблю Россию" развертывают огромный триколор на Главной городской площади в Краснодаре.
На фото: молодые люди в национальных костюмах на праздновании Дня России в Челябинске.
На фото: губернатор Приморского края Олег Кожемяко на праздновании Дня России на набережной Спортивной гавани Владивостока.
День России празднуют по всей стране — вне зависимости от религиозных предпочтений и политических взглядов.
На фото: участники ансамбля песни и танца "Заманхо" выступают на праздничном концерте, посвященном Дню России, на площади перед мечетью "Сердце Чечни" в Грозном.
Владимир Путин поздравил россиян с праздником, отметив, что граждане страны всегда с самыми теплыми чувствами думают о Родине.
Россияне дорожат тысячелетней историей, великой культурой и грандиозными достижениями, уникальным природным богатством, красотой ее огромных просторов, разнообразием и самобытностью регионов, заявил Путин.
Российский президент призвал граждан страны делать все для ее дальнейшего развития и процветания.
Путин напомнил, что история России создаётся каждый день, она в делах и достижениях наших граждан, наших соотечественников, в реализации их ярких идей, в стремлении покорять новые вершины.