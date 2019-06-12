США и Польша договорились о создании военной базы

Американские военные во время учений. Архивное фото

Американские военные во время учений

© AP Photo / Visar Kryeziu Американские военные во время учений

ВАШИНГТОН, 12 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Польша создаст базу для размещения более чем тысячи американских военных.

"Мы подписали совместную декларацию, которая подтверждает значительное сотрудничество в области безопасности", - сказал Трамп на пресс-конференции с польским коллегой Анджеем Дудой.

По словам Трампа, все расходы по подготовке такой базы берет на себя Польша.

Как отметил Дуда, американские военные будут присутствовать в стране постоянно. По его словам, ротационное присутствие выгодно для польской стороны.