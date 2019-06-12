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РИА Новости

США и Польша договорились о создании военной базы

Вчера, 21:30
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© AP Photo / Visar KryeziuАмериканские военные во время учений
Американские военные во время учений
© AP Photo / Visar Kryeziu
Американские военные во время учений. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 12 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Польша создаст базу для размещения более чем тысячи американских военных.
"Мы подписали совместную декларацию, которая подтверждает значительное сотрудничество в области безопасности", - сказал Трамп на пресс-конференции с польским коллегой Анджеем Дудой.
По словам Трампа, все расходы по подготовке такой базы берет на себя Польша.
Как отметил Дуда, американские военные будут присутствовать в стране постоянно. По его словам, ротационное присутствие выгодно для польской стороны.
Президент Польши также подчеркнул, что подписанный документ имеет "переломный характер".
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе
4 мая, 22:41
В Грузии заявили о возможности размещения в стране американских военных баз
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Анджей ДудаДональд ТрампБезопасностьПольшаСШАВ мире
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