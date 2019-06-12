В Эквадоре заключенные устроили беспорядки в тюрьме третий раз за месяц

БУЭНОС-АЙРЕС, 12 июн - РИА Новости. Заключённые в третий раз за месяц устроили беспорядки в тюрьме города Гуаякиль в Эквадоре, сообщает портал Comercio.
Инцидент произошел накануне вечером. Один из заключённых завладел оружием и открыл стрельбу, прикрывая уход других. В результате инцидента один заключённый погиб, были похищены сотрудники правоохранительных сил. Позднее двое были освобождены.
Погибший принадлежал к банде "Эль Кубани", занимающейся наркобизнесом.
Это уже третий случай за последнее время, отмечает издание. 19 мая в результате беспорядков погибли два человека, 30 мая - шесть.