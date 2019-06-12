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РИА Новости

Стала известна причина блэкаута в Абхазии

Вчера, 21:09
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СУХУМ, 12 июн - РИА Новости. Отключение электричества почти на всей территории Абхазии произошло из-за попадания молнии в высоковольтную линию, в настоящее время подача электроэнергии восстанавливается, сообщает РУП "Черноморэнерго".
Ранее предприятие сообщило, что электричество отключено почти на всей территории страны. Как передает корреспондент РИА Новости, в Сухуме также не было света, однако через непродолжительное время в столице Абхазии электричество было восстановлено.
"В результате попадания молнии в высоковольтную линию сработала дифференциальная защита и произошло отключение. Повреждений нет. В данное время подача электроэнергии по всей территории страны восстанавливается", - говорится в сообщении.
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