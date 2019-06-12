В Череповце приготовили стометровый бутерброд с маслом

Бутерброд с маслом длиной 100 метров 83 сантиметра и весом 110 килограммов приготовили в Череповце. 12 июня 2019

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 июн — РИА Новости. Самый большой в России бутерброд с маслом длиной 100 метров 83 сантиметра и весом 110 килограммов приготовили в Череповце в среду, сообщает пресс-служба губернатора Вологодской области.

В городе впервые проходит фестиваль "Молочные традиции", который приурочен к 180-летию со дня рождения основоположника молочной промышленности страны Н.В. Верещагина.

В программу молочного фестиваля вошли: традиционная Воскресенская ярмарка, гастрономический фестиваль, фестивали мороженого и скандинавской ходьбы, научно-познавательная программа на территории Дома-музея Верещагиных, а также мастер-классы и интерактивные площадки.

Как отмечается в сообщении, в рамках фестиваля также приготовили самый большой в России бутерброд с маслом – длиной 100 метров 83 сантиметра и весом 110 килограммов. В создании рекорда наряду с профессиональными кулинарами участвовали все желающие. За процессом приготовления бутерброда следил главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко.

"Почти каждый день в разных уголках страны мы фиксируем новые рекорды. И сегодня всю Россию удивил Череповец - изготовленный здесь самый большой бутерброд с маслом: 100 метров и 83 сантиметра в длину, 110 килограммов в весе. Ранее в стране никто и никогда ничего подобного не делал. Рекорд официально подтвержден!" - отметил Коненко, слова которого приводятся в сообщении.

Попробовать кулинарный шедевр смогли жители и гости Череповца, в том числе губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.