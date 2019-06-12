В Череповце приготовили стометровый бутерброд с маслом

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 июн — РИА Новости. Самый большой в России бутерброд с маслом длиной 100 метров 83 сантиметра и весом 110 килограммов приготовили в Череповце в среду, сообщает пресс-служба губернатора Вологодской области.
В городе впервые проходит фестиваль "Молочные традиции", который приурочен к 180-летию со дня рождения основоположника молочной промышленности страны Н.В. Верещагина.
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В программу молочного фестиваля вошли: традиционная Воскресенская ярмарка, гастрономический фестиваль, фестивали мороженого и скандинавской ходьбы, научно-познавательная программа на территории Дома-музея Верещагиных, а также мастер-классы и интерактивные площадки.
Как отмечается в сообщении, в рамках фестиваля также приготовили самый большой в России бутерброд с маслом – длиной 100 метров 83 сантиметра и весом 110 килограммов. В создании рекорда наряду с профессиональными кулинарами участвовали все желающие. За процессом приготовления бутерброда следил главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко.
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"Почти каждый день в разных уголках страны мы фиксируем новые рекорды. И сегодня всю Россию удивил Череповец - изготовленный здесь самый большой бутерброд с маслом: 100 метров и 83 сантиметра в длину, 110 килограммов в весе. Ранее в стране никто и никогда ничего подобного не делал. Рекорд официально подтвержден!" - отметил Коненко, слова которого приводятся в сообщении.
Попробовать кулинарный шедевр смогли жители и гости Череповца, в том числе губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.
"Это не только самый большой бутерброд в России, но и самый вкусный, ведь он изготовлен из вологодских продуктов. Сегодня я бы хотел пожелать всем производителям молочной отрасли равняться на наш национальный бренд – "Настоящий Вологодский продукт", увеличивать объемы производства, расширять рынки сбыта, создавать новые линейки молочных продуктов, которые будут столь же знамениты, как вологодское масло, молоко, сыр и мороженое – то, чем мы гордимся!", – отметил Кувшинников, слова которого приводятся в сообщении.