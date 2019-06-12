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РИА Новости

Трамп пригрозил Китаю новыми пошлинами

Вчера, 20:46
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© Фото : Jonathan ErnstПрезидент США Дональд Трамп в Токио, Япония. 27 мая 2019
Президент США Дональд Трамп в Токио, Япония. 27 мая 2019
© Фото : Jonathan Ernst
ВАШИНГТОН, 12 июн – РИА Новости. США введут пошлины на китайские товары объемом 325 миллиардов долларов, если Пекин и Вашингтон не договорятся по торговле, заявил в среду президент США Дональд Трамп.
"Если США не смогут договориться с Китаем, США введут пошлины на китайские товары объемом 325 миллиардов долларов", - приводит Рейтер слова Трампа.
Флаги США и Китая
11 июня, 11:28
МИД Китая ответил на угрозы Трампа ввести новые пошлины
Ранее американская сторона заявила, что не стоит ожидать заключения итогового торгового соглашения между Китаем и США в рамках саммита G20. Накануне президент США Дональд Трамп предупредил, что готов ввести дополнительные пошлины на китайский импорт, если не будет достигнут прогресс в торговых переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите G20.
Последний раунд американо-китайских переговоров по торговле завершился в середине мая безрезультатно на фоне очередного повышения американских пошлин на китайские товары. США повысили пошлины с 10% до 25% на китайский импорт на сумму около 200 миллиардов долларов.
Торговые войны США
9 августа 2018, 16:10
Торговые войны СШАВ начале 2018 года Дональд Трамп под предлогом необходимости защитить интересы американского бизнеса объявил о введении дополнительных пошлин и повышенных тарифов на ряд иностранных товаров. Подробнее о том, как отреагировали на эти действия торговые партнеры США, – в инфографике Ria.ru.
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Обострение отношений США и КитаяДональд ТрампКитайСШАЭкономика
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