В Луганске развернули самую большую копию российского паспорта

ЛУГАНСК, 12 июн – РИА Новости. Самую большую копию паспорта Российской Федерации развернули на главной площади в Луганске в рамках флешмоба, посвященного Дню России, передает корреспондент РИА Новости.
"Сегодня мы провели большой флешмоб. Мы раскрыли самый большой паспорт в России, да что там в России – в мире, на Театральной площади Луганска в знак того, что в ЛНР начинается процесс выдачи российских паспортов", - рассказал представитель общественной организации "Мир Луганщине" Алексей Филиппов.
На площадь под песню Олега Газманова "Вперед Россия" молодежь вынесла копию паспорта РФ 200 квадратных метров. Активисты в ходе флешмоба открыли символический паспорт на имя Луганской народной республики. В графе дата рождения было указано 12 мая – день провозглашения республики, место фотографии заняли участники флешмоба.
"Мы здесь по зову сердца. Это и наш праздник. Вся моя семья уже подала документы на паспорт России", - сказала луганчанка Елена, присутствовавшая на площади.
Президент РФ Владимир Путин 24 апреля подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Он заявил, что вопрос носит чисто гуманитарный характер, у России нет желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с гражданскими правами в Донбассе переходит границы.
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