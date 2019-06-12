В Луганске развернули самую большую копию российского паспорта

"Сегодня мы провели большой флешмоб. Мы раскрыли самый большой паспорт в России, да что там в России – в мире, на Театральной площади Луганска в знак того, что в ЛНР начинается процесс выдачи российских паспортов", - рассказал представитель общественной организации "Мир Луганщине" Алексей Филиппов.