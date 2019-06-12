Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-12T20:36Z
https://ria.ru/20190612/1555516840.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155551/67/1555516766_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_081596f7c1efc4029cb7031980214322.jpg
РИА Новости

В Луганске развернули самую большую копию российского паспорта

Вчера, 20:36
19461
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУчастники митинга, посвященного Дню России, в Луганске. 12 июня 2019
Участники митинга, посвященного Дню России, в Луганске. 12 июня 2019
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Участники митинга, посвященного Дню России, в Луганске. 12 июня 2019
ЛУГАНСК, 12 июн – РИА Новости. Самую большую копию паспорта Российской Федерации развернули на главной площади в Луганске в рамках флешмоба, посвященного Дню России, передает корреспондент РИА Новости.
"Сегодня мы провели большой флешмоб. Мы раскрыли самый большой паспорт в России, да что там в России – в мире, на Театральной площади Луганска в знак того, что в ЛНР начинается процесс выдачи российских паспортов", - рассказал представитель общественной организации "Мир Луганщине" Алексей Филиппов.
На площадь под песню Олега Газманова "Вперед Россия" молодежь вынесла копию паспорта РФ 200 квадратных метров. Активисты в ходе флешмоба открыли символический паспорт на имя Луганской народной республики. В графе дата рождения было указано 12 мая – день провозглашения республики, место фотографии заняли участники флешмоба.
"Мы здесь по зову сердца. Это и наш праздник. Вся моя семья уже подала документы на паспорт России", - сказала луганчанка Елена, присутствовавшая на площади.
Президент РФ Владимир Путин 24 апреля подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Он заявил, что вопрос носит чисто гуманитарный характер, у России нет желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с гражданскими правами в Донбассе переходит границы.
Флаг Российской Федерации на площадке перед памятником Солдат и Матрос в Севастополе. 12 июня 2019
Вчера, 14:28
В Севастополе развернули огромный флаг России
2081452317
Обсудить 0
Ситуация в ДНР и ЛНРЛНРДень РоссииЛуганскРоссияВ мире
Рекомендуем
Менеджеры дополнительного офиса по обслуживанию физических лиц ПАО Сбербанк во время работы с клиентами
Банки нашли новый повод для блокировки счетов россиян, пишут СМИ
РИА
Новости
Пуск модернизированной противоракеты российской системы ПРО на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. 20 июля 2018
Немецкие СМИ рассказали о российском "оружии конца света"
Украинские военнослужащие на Яворивском полигоне во Львовской области
Украинские военные вплотную подошли к Донецку
Кадр из мини-сериала Чернобыль
После сериала "Чернобыль" обнаружен новый вид беспощадных мутантов
Лента
новостей
Бари Алибасов
Врачи оценили состояние Алибасова
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Путин прокомментировал ситуацию в Молдавии
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Путин заявил, что Россия восстановит отношения с Украиной
Бари Алибасов в своей квартире
Сын Алибасова рассказал, как умолял врачей не сообщать отцу о пропаже кота
Торжественные мероприятия в ДНР, приуроченные ко Дню России. 12 июня 2019
День России станет государственным праздником в ДНР, заявил Пушилин
Кадр из мини-сериала Чернобыль
Прототип героя "Чернобыля" рассказал, как лишился денег на операцию
Кадр из мини-сериала Чернобыль
Шахтер из Тулы оценил достоверность сериала "Чернобыль"
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Кадыров прокомментировал снос указателя на границе с Чечней
Укладка труб газопровода Северный поток — 2 в Балтийском море
Трамп предупредил о возможных санкциях против "Северного потока — 2"
Продюсер группы На-На Бари Алибасов
Врачи рассказали о состоянии Бари Алибасова
Председатель правления УК Роснано Анатолий Чубайс. Архивное фото
Чубайс предложил ввести углеродный налог
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:10Иран готов оказать гуманитарную помощь Йемену
12:08В Иране опровергли присутствие военных советников в Йемене
12:04МИД Ирана отверг обвинения арабских стран в поставках ракет хуситам
12:03Актриса Анна Михалкова призналась в нелюбви к комедиям
12:03Цискаридзе призвал сократить список театров, которые получают господдержку
12:02Посольство в Иране уточняет данные о россиянах среди спасенных моряков
12:01В Калужской области изъяли 30 килограммов амфетаминов в нарколаборатории
12:01Эксперт прокомментировал размещение в Польше беспилотников США
12:00Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в выходные
11:59В Калужской области задержали организаторов нарколаборатории
11:57Роскомнадзор прокомментировал идею ограничить доступ к сериалу "Чернобыль"
11:55Антироссийские санкции не приносят выгоды, заявил премьер Нижней Саксонии
11:51Эксперт прокомментировал требование банков к клиентам о раскрытии расходов
11:50Танкер Front Altair затонул в Оманском заливе, сообщили СМИ
11:49ЕК призвала Китай подключиться к многосторонним переговорам о реформе ВТО
11:48В ООН призвали Зеленского соблюдать принцип верховенства права
11:46В Госдуме прокомментировали решение разместить беспилотники MQ-9 в Польше
11:45В Белоруссии намерены лишать свободы за публичную реабилитацию нацизма
11:45Посольство в Омане не располагает данными о россиянах на атакованном судне
11:44ФАС не выявила необоснованного роста цен на билеты в плацкарт
Лента новостейМолния