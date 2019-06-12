Власти Алтая и федерация школьного спорта договорились о сотрудничестве

БАРНАУЛ, 12 июн - РИА Новости. Власти Алтайского края и всероссийская федерация школьного спорта подписали соглашение о сотрудничестве, согласно которому в 2019 году на обновление 12 школьных залов в регионе будет потрачено 45 миллионов рублей.

Виктор Томенко и депутат Госдумы Ирина Роднина подписали соглашение, в рамках которого правительство Алтайского края и Общероссийская общественная физкультурно-спортивная организация "Всероссийская федерация школьного спорта" будут совместно создавать условия для физкультурно-спортивной и оздоровительной деятельности в общеобразовательных организациях Алтайского края.

"Мы очень рассчитываем, что взаимодействие с Всероссийской федерацией школьного спорта поможет привлечь дополнительное финансирование в Алтайский край. Надеюсь, что наша совместная работа поможет решить самые важные и актуальные задачи развития школьного спорта в Алтайском крае", - отметил во время подписания Томенко.