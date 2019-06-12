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РИА Новости
Алтайский край

Власти Алтая и федерация школьного спорта договорились о сотрудничестве

Вчера, 20:36
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© РИА Новости / Александр КряжевГубернатор Алтайского края Виктор Томенко
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко
© РИА Новости / Александр Кряжев
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Архивное фото
БАРНАУЛ, 12 июн - РИА Новости. Власти Алтайского края и всероссийская федерация школьного спорта подписали соглашение о сотрудничестве, согласно которому в 2019 году на обновление 12 школьных залов в регионе будет потрачено 45 миллионов рублей.
Виктор Томенко и депутат Госдумы Ирина Роднина подписали соглашение, в рамках которого правительство Алтайского края и Общероссийская общественная физкультурно-спортивная организация "Всероссийская федерация школьного спорта" будут совместно создавать условия для физкультурно-спортивной и оздоровительной деятельности в общеобразовательных организациях Алтайского края.
"Мы очень рассчитываем, что взаимодействие с Всероссийской федерацией школьного спорта поможет привлечь дополнительное финансирование в Алтайский край. Надеюсь, что наша совместная работа поможет решить самые важные и актуальные задачи развития школьного спорта в Алтайском крае", - отметил во время подписания Томенко.
По его словам, среди основных направлений сотрудничества - определение приоритетов развития физкультуры и спорта в общеобразовательных организациях, пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни, создание условий для занятий школьников физкультурой и спортом, а также совершенствование преподавания физической.
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