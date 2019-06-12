Экс-главу МИД Греции не включили в избирательные списки СИРИЗА

АФИНЫ, 12 июн - РИА Новости. Премьер Греции Алексис Ципрас не включил бывшего министра иностранных дел Никоса Котзиаса в избирательные списки Коалиции радикальных левых СИРИЗА, сообщил политический секретариат Движения идей и действий "ПРАТТО".

Лидером движения является Котзиас. Оно было создано в 2012 году, на выборах 2015 года три члена движения были включены в избирательные списки СИРИЗА.

Котзиас с января 2015 года возглавлял МИД Греции, в октябре 2018 года он подал в отставку в связи с серьезными разногласиями с партнерами по правящей коалиции, в частности, министром национальной обороны.

Политический секретариат сообщил о фактическом разрыве с СИРИЗА.

"С 17 января 2019 года ПРАТТО сформулировало предложение о сотрудничестве в СИРИЗА ввиду предстоящих парламентских выборов. На предложение не отвечали месяцами, только после новой встречи 3 июня 2019 года СИРИЗА, по сути, отклонила все предложения кандидатов от ПРАТТО, и, конечно, они не включили (в избирательные списки) его председателя. Такое поведение СИРИЗА не соответствует совместным действиям и битвам, которые они вели последние восемь лет", - говорится в заявлении политсекретариата, поступившем в РИА Новости.

Движение сообщило, что в письме руководству СИРИЗА выразило сожаление в связи с тем, что правящая партия проявляет враждебность по отношению к нему.

ПРАТТО сообщило, что не намерено участвовать в предстоящих 7 июля досрочных парламентских выборах. "ПРАТТО не будет участвовать в выборах 7 июля. Мы призываем наших членов и представителей, друзей, союзников голосовать на июльских выборах демократически, патриотически, прогрессивно и за левых, в соответствии с их совестью", - говорится в заявлении.