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РИА Новости

Экс-главу МИД Греции не включили в избирательные списки СИРИЗА

Вчера, 20:34
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкНикос Котзиас
Никос Котзиас
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Никос Котзиас. Архивное фото
АФИНЫ, 12 июн - РИА Новости. Премьер Греции Алексис Ципрас не включил бывшего министра иностранных дел Никоса Котзиаса в избирательные списки Коалиции радикальных левых СИРИЗА, сообщил политический секретариат Движения идей и действий "ПРАТТО".
Лидером движения является Котзиас.  Оно было создано в 2012 году, на выборах 2015 года три члена движения были включены в избирательные списки СИРИЗА.
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Котзиас с января 2015 года возглавлял МИД Греции, в октябре 2018 года он подал в отставку  в связи с серьезными разногласиями с партнерами по правящей коалиции, в частности, министром национальной обороны.
Политический секретариат сообщил о фактическом разрыве с СИРИЗА.
"С 17 января 2019 года ПРАТТО сформулировало предложение о сотрудничестве в СИРИЗА ввиду предстоящих парламентских выборов. На предложение не отвечали месяцами, только после новой встречи 3 июня 2019 года СИРИЗА, по сути, отклонила все предложения кандидатов от ПРАТТО, и, конечно, они не включили (в избирательные списки) его председателя. Такое поведение СИРИЗА не соответствует совместным действиям и битвам, которые они вели последние восемь лет", - говорится в заявлении политсекретариата, поступившем в РИА Новости.
Движение сообщило, что в письме руководству СИРИЗА выразило сожаление в связи с тем, что правящая партия проявляет враждебность по отношению к нему.
ПРАТТО сообщило, что не намерено участвовать в предстоящих 7 июля досрочных парламентских выборах. "ПРАТТО не будет участвовать в выборах 7 июля. Мы призываем наших членов и представителей, друзей, союзников голосовать на июльских выборах демократически, патриотически, прогрессивно и за левых, в соответствии с их совестью", - говорится в заявлении.
Движение заявило также о намерении продолжать работать над созданием большого антинеолиберального демократического крыла.
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Никос КотзиасАлексис ЦипрасСИРИЗАГрецияВ мире
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