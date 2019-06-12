Представители "новой церкви Украины" захватили церковный дом УПЦ

МОСКВА, 12 июн – РИА Новости. Представители "новой церкви Украины" (ПЦУ) захватили церковный дом Свято-Успенского прихода канонической Украинской православной церкви в селе Погребы Броварского района Киевской области во вторник вечером, сообщил Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Бориспольской епархии.

"В доме находились сотрудники охранной фирмы, которые в соответствии с заключенным договором осуществляли охрану храма и церковного дома. Представители ПЦУ с применением силы вытеснили охрану за пределы церковной территории. В епархии рассказали, что во время конфликта активисты ПЦУ применили слезоточивый газ. Одному из охранников газ повредил глаза", - говорится в сообщении Центра информации УПЦ, опубликованном в среду в Facebook

Сообщается, что еще в начале конфликта в храм прибыли сотрудники полиции, которые наблюдали за развитием конфликта, и, по данным Бориспольской епархии УПЦ, встали на сторону нападавших.

"Во время распыления газа в лицо охранника полицейские находились на расстоянии одного метра от него, при этом не препятствовали правонарушению и не задержали нарушителя. А уже после вытеснения охраны за пределы церковной территории сотрудники полиции стали между нашими верующими и верующими ПЦУ и не пускали наших верующих на территорию храма. Такие совместные действия полиции и представителей ПЦУ привели к захвату церковного здания и нарушению прав верующих Свято-Успенского прихода села Погреба", - сообщили в епархии.

В настоящее время Свято-Успенский храм продолжает оставаться закрытым до решения конфликта в судебном порядке. Пострадавший от нападения подал в правоохранительные органы заявление о совершении по отношению к нему уголовного преступления.