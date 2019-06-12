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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Представители "новой церкви Украины" захватили церковный дом УПЦ

Вчера, 19:57
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© Фото : страница Центр інформації УПЦ на FacebookПредставители ПЦУ захватили церковный дом Свято-Успенского прихода канонической Украинской православной церкви в селе Погребы Броварского района Киевской области. 11 июня 2019
Представители ПЦУ захватили церковный дом Свято-Успенского прихода канонической Украинской православной церкви в селе Погребы Броварского района Киевской области. 11 июня 2019
© Фото : страница Центр інформації УПЦ на Facebook
Представители ПЦУ захватили церковный дом Свято-Успенского прихода канонической Украинской православной церкви в селе Погребы Броварского района Киевской области. 11 июня 2019
МОСКВА, 12 июн – РИА Новости. Представители "новой церкви Украины" (ПЦУ) захватили церковный дом Свято-Успенского прихода канонической Украинской православной церкви в селе Погребы Броварского района Киевской области во вторник вечером, сообщил Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Бориспольской епархии.
"В доме находились сотрудники охранной фирмы, которые в соответствии с заключенным договором осуществляли охрану храма и церковного дома. Представители ПЦУ с применением силы вытеснили охрану за пределы церковной территории. В епархии рассказали, что во время конфликта активисты ПЦУ применили слезоточивый газ. Одному из охранников газ повредил глаза", - говорится в сообщении Центра информации УПЦ, опубликованном в среду в Facebook.
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Сообщается, что еще в начале конфликта в храм прибыли сотрудники полиции, которые наблюдали за развитием конфликта, и, по данным Бориспольской епархии УПЦ, встали на сторону нападавших.
"Во время распыления газа в лицо охранника полицейские находились на расстоянии одного метра от него, при этом не препятствовали правонарушению и не задержали нарушителя. А уже после вытеснения охраны за пределы церковной территории сотрудники полиции стали между нашими верующими и верующими ПЦУ и не пускали наших верующих на территорию храма. Такие совместные действия полиции и представителей ПЦУ привели к захвату церковного здания и нарушению прав верующих Свято-Успенского прихода села Погреба", - сообщили в епархии.
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В настоящее время Свято-Успенский храм продолжает оставаться закрытым до решения конфликта в судебном порядке. Пострадавший от нападения подал в правоохранительные органы заявление о совершении по отношению к нему уголовного преступления.
В связи с признанием Константинопольским патриархатом украинских раскольников давление на каноническую церковь на Украине значительно усилилось. В УПЦ заявляют об открытой дискриминации и гонениях со стороны властей, членов националистических группировок и раскольнических структур, а также об информационной кампании против нее в украинских СМИ. Захваты храмов канонической церкви, преследование священнослужителей, арест земель, где находятся монастыри УПЦ – таким образом украинские власти выполняют обещание об "исключительно мирном и добровольном переходе приходов, в четкой определенной законом процедуре".
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