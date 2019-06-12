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РИА Новости

Украинские военные вплотную подошли к Донецку

Вчера, 19:55
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУкраинские военнослужащие на Яворивском полигоне во Львовской области
Украинские военнослужащие на Яворивском полигоне во Львовской области
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Украинские силовики вплотную подошли к Донецку, заявил в эфире радиостанции "Армия FM" официальный представитель 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ Назар Ильницкий.
По его словам, расстояние от позиций украинских военных до Александровки и Донецка составляет от 100 до 250 метров.
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"Разведчики бригады зашли в так называемую серую зону для того, чтобы улучшить свое тактическое положение— отодвинуть свою глубину от местного населения", — сказал Ильницкий.
По его словам, план операции разрабатывало руководство бригады вместе с высшим командованием.
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Ситуация в ДНР и ЛНРУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Ну и правильно! Дай Бог украинским военным здоровья!
12 июня, 20:16
рвроссийский военный
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Это так Украина приближает мир на Донбассе? Вплотную приближаясь к населённым пунктам и подставляя их под возможный ответный огонь?
12 июня, 19:58
Z1Zlydennemets 1
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