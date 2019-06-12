Украинские военные вплотную подошли к Донецку

Украинские военнослужащие на Яворивском полигоне во Львовской области

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Украинские силовики вплотную подошли к Донецку, заявил в эфире радиостанции Украинские силовики вплотную подошли к Донецку, заявил в эфире радиостанции "Армия FM" официальный представитель 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ Назар Ильницкий.

По его словам, расстояние от позиций украинских военных до Александровки и Донецка составляет от 100 до 250 метров.

"Разведчики бригады зашли в так называемую серую зону для того, чтобы улучшить свое тактическое положение— отодвинуть свою глубину от местного населения", — сказал Ильницкий.

По его словам, план операции разрабатывало руководство бригады вместе с высшим командованием.

В апреле 2014 года украинские власти начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые объявили о независимости после государственного переворота на Украине. Переговоры по урегулированию конфликта проходят в рамках встреч контактной группы в Минске.