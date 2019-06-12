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РИА Новости

В Кремле прокомментировали заявление Трампа о встрече с Путиным

Вчера, 19:55
20092
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в Хельсинки
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в Хельсинки
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в Хельсинки. Архивное фото
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Москва до сих пор не получила от Вашингтона никаких предложений по встрече Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Ранее американский лидер сообщил о встрече с Путиным на саммите "Большой двадцатки" в Японии.
По словам Пескова, стороны не ведут подготовок ко встрече двух президентов.

"В этом плане пока никаких новостей нет. Американцы ничего не инициировали", — сказал пресс-секретарь российского президента.

Ранее замглавы МИД Сергей Рябков также заявил РИА Новости, что США не обращались к России по возможности проведения полноформатной встречи Путина и Трампа. При этом он допустил возможность беседы глав государств "на ногах".
В свою очередь, помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что идея встречи Путина и Трампа "висит в воздухе". Он также подтвердил, что стороны не ведут предметные переговоры по этому вопросу.
Саммит "Большой двадцатки" пройдет в японской Осаке в конце июня.
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
7 июня, 06:28
Трамп рассказал, что испортило российско-американские отношения
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Дональд ТрампВладимир ПутинРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
Ха, в случае с китайцем, Трамп предупредил, что будут санкции, если не приедет. А в случае с Москвой даже угрожать не надо, в Кремле сделают, как он сказал.
12 июня, 20:17
on no
23001138
Щаст, держите карман ширше.
12 июня, 20:44
? !
6001319
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