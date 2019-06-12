Трамп подтвердил встречу с Путиным на G20

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что встретится со своим российским коллегой Владимиром Путиным во время проведения саммита G20 в Японии, передает агентство Франс Пресс.
"Я встречусь с Путиным на G20", - сообщил Трамп, подтвердив озвученные еще в мае намерения.
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил РИА Новости, что США до сих пор не уведомили Россию о готовности провести полноформатную двустороннюю встречу Путина и Трампа "на полях" G20 в Осаке. По его словам, контакт лидеров гипотетически может состояться, но, скорее всего, "на ногах".
Саммит "большой двадцатки" в японской Осаке пройдет 28-29 июня.
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