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РИА Новости

Трамп подтвердил встречу с Путиным на G20

Вчера, 19:45
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи в президентском дворце в Хельсинки
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи в президентском дворце в Хельсинки
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи в президентском дворце в Хельсинки. Архивное фото
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что встретится со своим российским коллегой Владимиром Путиным во время проведения саммита G20 в Японии, передает агентство Франс Пресс.
"Я встречусь с Путиным на G20", - сообщил Трамп, подтвердив озвученные еще в мае намерения.
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил РИА Новости, что США до сих пор не уведомили Россию о готовности провести полноформатную двустороннюю встречу Путина и Трампа "на полях" G20 в Осаке. По его словам, контакт лидеров гипотетически может состояться, но, скорее всего, "на ногах".
Саммит "большой двадцатки" в японской Осаке пройдет 28-29 июня.
Президент США Дональд Трамп во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в президентском дворце в Хельсинки. 16 июля 2018
5 мая, 08:00
Зачем Трамп звонил Путину
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