Трамп подтвердил встречу с Путиным на G20

"Я встречусь с Путиным на G20", - сообщил Трамп, подтвердив озвученные еще в мае намерения.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил РИА Новости, что США до сих пор не уведомили Россию о готовности провести полноформатную двустороннюю встречу Путина и Трампа "на полях" G20 в Осаке. По его словам, контакт лидеров гипотетически может состояться, но, скорее всего, "на ногах".