Коломна и испанская Асторга стали городами-побратимами

Подписание соглашения о сотрудничестве между Коломной и Асторгой в Мадриде, Испания. 11 июня 2019

Подписание соглашения о сотрудничестве между Коломной и Асторгой в Мадриде, Испания. 11 июня 2019

МАДРИД, 11 июн – РИА Новости. Подмосковная Коломна и испанская Асторга, расположенная в провинции Леон, стали городами-побратимами. Соглашение о сотрудничестве между администрацией Коломенского городского округа Московской области и мэрией города Асторга было подписано в Мадриде.

В ходе торжественной церемонии, состоявшейся в российском посольстве в испанской столице, было также подписано соглашение о сотрудничестве между Коломенской торгово-промышленной палатой и Торговой палатой Асторги. Документы были подготовлены при содействии посольства России и представительства Россотрудничества в Испании.

Как рассказал глава Коломенского городского округа Денис Лебедев, регион заинтересован в привлечении испанского бизнеса, в том числе в области сельского хозяйства, развитии двусторонних связей в сферах туризма и образования.

"Наша основная задача – развитие экономики, и подобное сотрудничество дает нам возможность пригласить зарубежных партнеров прийти со своими технологиями. Мы рассчитываем, что бизнесу Асторги будет интересен наш город. Кроме того, у нас много промышленных предприятий, которые заинтересованы в сбыте продукции", - сказал Лебедев.

Он рассказал, что представители Университета Леона предложили организовать студенческий обмен с Московским государственным областным социально-гуманитарным институтом, расположенном в Коломне. Лебедев также сообщил, что на сегодняшний день туризм составляет всего 2% доходов муниципалитета, что "очень мало", а обмен опытом с испанским городом может помочь развитию этого направления. "Соглашение мы подписали как раз для того, чтобы понять, как развиваться и как двигаться вперед. Если есть чему учиться – абсолютно незазорно это делать", - добавил он.

© РИА Новости / Елена Шестернина Глава Коломенского городского округа Денис Лебедев и мэр Асторги Арсенио Гарсиа Фуертес подписывают соглашение о сотрудничестве Мадрид, Испания. 11 июня 2019 © РИА Новости / Елена Шестернина Глава Коломенского городского округа Денис Лебедев и мэр Асторги Арсенио Гарсиа Фуертес подписывают соглашение о сотрудничестве Мадрид, Испания. 11 июня 2019

Мэр Асторги Арсенио Гарсиа Фуертес рассказал РИА Новости, что возглавляемый им город хочет развивать не только "туристическую, но и торговую и предпринимательскую сферы", и прямые контакты между торговыми палатами Коломны и Асторги позволят "открывать связи на уровне предпринимателей".

"Основной потенциал нашего региона – сельское хозяйство. У нас есть сильные предприятия, специализирующиеся на сырье, производящие эксклюзивную продукцию, которая высоко ценится на внешнем рынке", - сказал РИА Новости председатель Торговой палаты Асторги Хуан Хосе Алонсо Мартинес.

Он признал, что существующие ограничения на ввоз сельскохозяйственной продукции в Россию пока не позволят испанским предпринимателям поставлять мясную продукцию (Асторга знаменита сесиной - вяленым говяжьим мясом).

"Существуют ограничения или полный запрет на ввоз продуктов животного происхождения. Но у нас есть и другая продукция, например, сладости, по которым ограничений нет, есть высококачественное вино, например, из винодельческого региона Бьерсо (Bierzo), которое, надеемся, хорошо воспримут на российском рынке", - рассказал Алонсо Мартинес.

Кроме того, по его словам, "в последнее время в России происходят изменения в типологии продуктов, которые запрещены к поставкам". "Поскольку торговые палаты российских городов оказывают давление и настаивают на расширении торгового сотрудничества с другими странами, не исключено, что произойдут изменения, которые позволят ввозить определенные продукты. Это не только вопрос бизнеса, но и существования спроса на продукты, которые невозможно производить в России", - сказал Алонсо Мартинес.

Асторга расположена в провинции Леон (автономное сообщество Кастилия и Леон). Население - 12 тысяч человек. Это один из старейших городов Испании, основанный императором Октавианом Августом в 14 году до н.э. В городе есть достопримечательности времен Римской империи, стена, построенная во времена Средневековья, готический собор, Епископский дворец архитектора Антонио Гауди, музей шоколада (Асторга считается шоколадной столицей Кастилии и Леона). Через Асторгу проходит паломническая дорога Святого Иакова в галисийский город Сантьяго-де-Компостела.