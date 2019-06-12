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РИА Новости

День России станет государственным праздником в ДНР, заявил Пушилин

Вчера, 19:31
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© Фото : официальный сайт Главы ДНР Дениса ПушилинаТоржественные мероприятия в ДНР, приуроченные ко Дню России. 12 июня 2019
Торжественные мероприятия в ДНР, приуроченные ко Дню России. 12 июня 2019
© Фото : официальный сайт Главы ДНР Дениса Пушилина
ДОНЕЦК, 12 июн - РИА Новости. День России станет государственным праздником на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики, сказал глава ДНР Денис Пушилин, обращаясь со сцены к жителям республики во время празднования.
Ранее организаторы сообщали, что около 40 тысяч человек участвуют в праздновании Дня России в Донецке.
Большой Каменный мост через Москву-реку и Московский Кремль.
Вчера, 00:39
День России
"Мы ощущаем себя частью великого русского мира, и я рад, что мы проводим эту акцию вместе с Россией. Уверен, будет справедливо назначить День России государственным праздником в Республике и в следующем году отметить 12 июня в официальном статусе", - сказал он.
Глава ДНР Денис Пушилин на Петербургском международном экономическом форуме 2019
Денис Пушилин
Глава ДНР
149650317
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