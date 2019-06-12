День России станет государственным праздником в ДНР, заявил Пушилин

"Мы ощущаем себя частью великого русского мира, и я рад, что мы проводим эту акцию вместе с Россией. Уверен, будет справедливо назначить День России государственным праздником в Республике и в следующем году отметить 12 июня в официальном статусе", - сказал он.

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