День России станет государственным праздником в ДНР, заявил Пушилин

ДОНЕЦК, 12 июн - РИА Новости. День России станет государственным праздником на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики, сказал глава ДНР Денис Пушилин, обращаясь со сцены к жителям республики во время празднования.
Ранее организаторы сообщали, что около 40 тысяч человек участвуют в праздновании Дня России в Донецке.
Вчера, 00:39День России
"Мы ощущаем себя частью великого русского мира, и я рад, что мы проводим эту акцию вместе с Россией. Уверен, будет справедливо назначить День России государственным праздником в Республике и в следующем году отметить 12 июня в официальном статусе", - сказал он.