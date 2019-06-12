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РИА Новости

Трамп заявил о закупке Польшей "большого количества" F-35

Вчера, 19:26
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© AFP 2019 / Christophe ArchambaultАмериканский истребитель F-35
Американский истребитель F-35
© AFP 2019 / Christophe Archambault
Американский истребитель F-35. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 12 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп объявил о достижении договоренностей с Польшей о закупке новейших американских истребителей-бомбардировщиков F-35, передает в среду агентство "Рейтер".
"Мы празднуем закупку Польшей большого количества самолетов F-35", - цитирует его агентство.
Ранее высокопоставленный чиновник Белого дома сообщил журналистам, что Соединенные Штаты вели работу над запросом Польши о покупке F-35 и дело за формальностями, чтобы направить итоговое предложение польской стороне.
Польский источник, знакомый с ситуацией, ранее заявил РИА Новости, что власти Польши надеются форсировать получение американских истребителей F-35, если США отменят поставку этих самолетов Турции. В марте глава минобороны Польши подписал план технической модернизации вооруженных сил страны до 2026 года. В рамках этой программы Польша планирует купить 32 многоцелевых самолета пятого поколения до 2026 года. Речь идет об американских истребителях F-35. Данные самолеты планируется купить для замены самолетов Су-22 и МиГ-29 советского производства.
Истребители-бомбардировщики F-35 Lightning
2 июня, 05:39
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