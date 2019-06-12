Трамп заявил о закупке Польшей "большого количества" F-35

Ранее высокопоставленный чиновник Белого дома сообщил журналистам, что Соединенные Штаты вели работу над запросом Польши о покупке F-35 и дело за формальностями, чтобы направить итоговое предложение польской стороне.

Польский источник, знакомый с ситуацией, ранее заявил РИА Новости, что власти Польши надеются форсировать получение американских истребителей F-35, если США отменят поставку этих самолетов Турции. В марте глава минобороны Польши подписал план технической модернизации вооруженных сил страны до 2026 года. В рамках этой программы Польша планирует купить 32 многоцелевых самолета пятого поколения до 2026 года. Речь идет об американских истребителях F-35. Данные самолеты планируется купить для замены самолетов Су-22 и МиГ-29 советского производства.