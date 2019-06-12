Медведев провел телефонные переговоры с белорусским коллегой

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и его белорусский коллега Сергей Румас в ходе телефонного разговора обсудили двусторонние отношения и график предстоящих контактов, сообщила в среду пресс-служба кабмина.