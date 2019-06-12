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РИА Новости
Союзное государство

Медведев провел телефонные переговоры с белорусским коллегой

Вчера, 18:58
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанк Дмитрий Медведев и премьер-министр Белоруссии Сергей Румас во время встречи
Дмитрий Медведев и премьер-министр Белоруссии Сергей Румас во время встречи
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Дмитрий Медведев и премьер-министр Белоруссии Сергей Румас во время встречи. Архивное фото
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и его белорусский коллега Сергей Румас в ходе телефонного разговора обсудили двусторонние отношения и график предстоящих контактов, сообщила в среду пресс-служба кабмина.
"В ходе телефонного разговора, который состоялся по инициативе белорусской стороны, Сергей Румас поздравил Дмитрия Медведева с Днем России", - говорится в сообщении.
Как отметили в пресс-службе, "главы правительств также обсудили актуальные вопросы российско-белорусских отношений и график предстоящих контактов по правительственной линии".
Посол Республики Беларусь Владимир Семашко
8 июня, 18:43
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Союзное государствоСергей РумасДмитрий МедведевБелоруссияРоссияВ мире
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