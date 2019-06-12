Рябков не обсуждал с Томпсон возможность переговоров Путина и Трампа на G20

ПРАГА, 12 июн - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что на встрече с замгоссекретаря США Андреа Томпсон возможность переговоров российского лидера Владимира Путина и американского президента Дональда Трампа на полях саммита G20 в Осаке не обсуждалась.

"Нет, это не предмет нашей сегодняшней встречи",- сказал Рябков по итогам консультаций с Томпсон по теме стратегической стабильности.

Ранее Рябков заявил РИА Новости, что США до сих пор не уведомили Россию о готовности провести полноформатную двустороннюю встречу Путина и Трампа "на полях" G20 в Осаке. По его словам, контакт лидеров гипотетически может состояться, но, скорее всего, "на ногах".