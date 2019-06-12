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РИА Новости

Рябков не обсуждал с Томпсон возможность переговоров Путина и Трампа на G20

Вчера, 18:51
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
© РИА Новости / Максим Блинов
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Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Архивное фото
ПРАГА, 12 июн - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что на встрече с замгоссекретаря США Андреа Томпсон возможность переговоров российского лидера Владимира Путина и американского президента Дональда Трампа на полях саммита G20 в Осаке не обсуждалась.
"Нет, это не предмет нашей сегодняшней встречи",- сказал Рябков по итогам консультаций с Томпсон по теме стратегической стабильности.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в Хельсинки. Архивное фото
11 ноября 2018, 00:46
Встречи Владимира Путина и Дональда Трампа
Ранее Рябков заявил РИА Новости, что США до сих пор не уведомили Россию о готовности провести полноформатную двустороннюю встречу Путина и Трампа "на полях" G20 в Осаке. По его словам, контакт лидеров гипотетически может состояться, но, скорее всего, "на ногах".
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Дональд ТрампСергей РябковВладимир ПутинРоссияСШАВ мире
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