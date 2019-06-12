Сейм Латвии поддержал запрет на ношение военной формы СССР

РИГА, 12 июн – РИА Новости. Комиссия Сейма Латвии по правам человека и общественным делам в третьем чтении одобрила поправки к законодательству, запрещающие на общественных мероприятиях носить формы тоталитарных режимов, в том числе форму Красной армии и нацистской Германии, говорится в сообщении комиссии.

Депутаты поддержали запрет на ношении формы Красной армии, НКВД и других правоохранительных органов СССР и его бывших республик, также запрещено ношение форменной одежды нацистской Германии.

Также депутаты решили запретить использование изображение красной звезды в сочетании с серпом и молотом.