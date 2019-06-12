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РИА Новости

Сейм Латвии поддержал запрет на ношение военной формы СССР

Вчера, 18:41
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© РИА Новости / Андрей КамышевЗдание Сейма Латвии
Здание Сейма Латвии
© РИА Новости / Андрей Камышев
Здание Сейма Латвии. Архивное фото
РИГА, 12 июн – РИА Новости. Комиссия Сейма Латвии по правам человека и общественным делам в третьем чтении одобрила поправки к законодательству, запрещающие на общественных мероприятиях носить формы тоталитарных режимов, в том числе форму Красной армии и нацистской Германии, говорится в сообщении комиссии.
Депутаты поддержали запрет на ношении формы Красной армии, НКВД и других правоохранительных органов СССР и его бывших республик, также запрещено ношение форменной одежды нацистской Германии.
Также депутаты решили запретить использование изображение красной звезды в сочетании с серпом и молотом.
После решения комиссии законопроект должен быть рассмотрен Сеймом (парламентом) на пленарном заседании.
Фотография молодоженов с гостями в нацистской форме во Львове, опубликованная на странице Эдуарда Долинского в Facebook
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